Wcześniej do NATO niż do UE. "W ciągu pięciu lat chcemy odrobić nasze zadanie domowe"

Ukraina wcześniej wejdzie do NATO niż do Unii Europejskiej - ocenił wicepremier tego kraju Dmytro Kułeba. Poprzedni parlament Ukrainy w lutym zdecydował, by dążenia państwa do członkostwa w NATO i UE zostały wpisane do konstytucji. Ponad połowa Ukraińców popiera integrację ich kraju z Sojuszem.

- W warunkach idealnych powinniśmy za pięć lat osiągnąć kompatybilność z państwami Sojuszu i ostatnim krokiem, który będzie trzeba zrobić, będzie uzyskanie politycznej decyzji Sojuszu o rozpoczęciu procedury wstąpienia Ukrainy do NATO - powiedział wicepremier do spraw integracji europejskiej i euroatlantyckiej Dmytro Kułeba we wtorkowym wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.

"W ciągu pięciu lat"

Wicepremier przypomniał, że uczestnicy szczytu NATO w Bukareszcie, który odbył się w 2008 roku, zadeklarowali, że członkostwo Ukrainy w tej organizacji będzie możliwe w przyszłości. Szczyt ten nie przyznał jednak wówczas władzom w Kijowie Planu Działań na rzecz Członkostwa (ang. Membership Action Plan - MAP), o który Ukraińcy zabiegali.

- Polityczna decyzja, że Ukraina będzie członkiem Sojuszu, zapadła jeszcze w 2008 roku. Kolejnym etapem jest początek procedury przyjęcia. W ciągu pięciu lat chcemy odrobić nasze zadanie domowe wraz z Sojuszem, gdyż integracja jest procesem dwustronnym. I za pięć lat chcemy siąść z nimi za stołem i powiedzieć: jesteśmy gotowi, teraz wasza kolej - oświadczył Kułeba.

"Drzwi do NATO pozostają otwarte"

Pod koniec października w Kijowie odbyło się posiedzenie komisji Ukraina-NATO z udziałem między innymi sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

- Gotowi jesteśmy do jeszcze bliższej współpracy z Sojuszem i przyspieszenia przygotowań do członkostwa w NATO - mówił wtedy Zełenski.

- Ukraina jako suwerenne państwo ma prawo do wyboru własnego systemu bezpieczeństwa. Drzwi do NATO pozostają otwarte - zapewniał w wystąpieniu przed deputowanymi ukraińskiego parlamentu Jens Stoltenberg.

W listopadowym wywiadzie dla ukraińskiej telewizji 1+1 Stoltenberg potwierdził: - Ukraina wejdzie do NATO, wszyscy sojusznicy zgodzili się włączyć ten kraj do Sojuszu.

Dążenia do członkostwa wpisane do konstytucji

Decyzją poprzedniego parlamentu Ukrainy w lutym bieżącego roku dążenia tego państwa do członkostwa w NATO i UE zostały wpisane do konstytucji.

Według najnowszych sondaży ponad 57 procent Ukraińców popiera integrację ich kraju z Sojuszem Północnoatlantyckim.