Ukraińcy przyjęli kluczową ustawę. Teraz mają 12 miesięcy

Parlament Ukrainy przyjął w czwartek ustawę, która pozwala na utworzenie najwyższego sądu antykorupcyjnego. Wcześniej o niezwłoczne uchwalenie tych przepisów apelowała do Kijowa szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde.

Ustawę poparło w głosowaniu 265 posłów w liczącej 450 mandatów Radzie Najwyższej (parlamencie). Jest to tzw. dokument techniczny, otwierający drogę do wdrożenia przepisów o sądzie antykorupcyjnym.



Ustawa o sądzie antykorupcyjnym została przyjęta przez parlament w Kijowie 7 czerwca. Przewiduje ona powołanie sądu w ciągu 12 miesięcy od wejścia dokumentu w życie. Organ rozpocznie pracę pod warunkiem wyłonienia na drodze konkursu 35 sędziów.



O powołanie sądu antykorupcyjnego niejednokrotnie apelowały do władz Ukrainy państwa i instytucje zachodnie, w tym MFW, uzależniając od tego dalszą współpracę z Kijowem.

Walka z korupcją w zamian za pomoc finansową

Ukraiński rząd zobowiązał się walczyć z głęboko zakorzenioną w kraju korupcją w zamian za pakiet pomocy finansowej z MFW w wysokości 17,5 mld dolarów. Władze w Kijowie są jednak krytykowane z powodu braku sukcesów na tym polu, co opóźnia wypłacanie poszczególnych transz pomocy. Dotychczas Ukraina otrzymała z pakietu Międzynarodowego Funduszu Walutowego 8,4 mld dolarów.