Synod ukraińskiej Cerkwi wzywa do ukarania Rosji

Może skończyć się to poważnym konfliktem, jakiego dawno nie mieliśmy - ocenił Paweł Kowal, komentując w "Faktach po Faktach" w TVN24 stosunki rosyjsko-ukraińskie po wszczęciu procedury przyznania niezależności Ukraińskiemu Kościołowi Prawosławnemu. Rosyjska Cerkiew jest temu zdecydowanie przeciwna, a władze państwowe w Moskwie podkreślają, że przywiązują do tej sprawy dużą wagę. Stanisław Ciosek, drugi gość programu, ocenił, że "będzie burza, którą trzeba przetrwać". Pozostałymi gośćmi programu byli profesor Szewach Weiss i doktor Ryszard Schnepf.

Foto: PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO | Video: tvn24 Synod ukraińskiej Cerkwi apeluje o ukaranie Rosji

Synod Cerkwi Prawosławnej Ukrainy wezwał wspólnotę międzynarodową do zastosowania sankcji wobec Rosji. Powodem ma być zniszczenie soboru św. Włodzimierza i Olgi w Symferopolu oraz prześladowanie ukraińskich wiernych na Krymie. Synod zebrał się w sobotę w Kijowie.

W oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej ukraińskiej Cerkwi napisano, że synod wyraża głębokie oburzenie z powodu ograniczania wolności religijnej na Krymie. Apeluje o sankcje, żądanie od Rosji zaprzestania represji religijnych, a także postawienia sprawców przed wymiarem sprawiedliwości.

Ikony i meble rozkradzione

"Wielu na Ukrainie uważa, że jeśli papież dotknie tej ziemi, wojna się skończy" Papież Franciszek... czytaj dalej » Wchodzący w skład Ukrainy Półwysep Krymski został zaanektowany przez Rosję w marcu 2014 roku, po referendum uznanym przez władze Ukrainy i Zachód za nielegalne.

Sobór św. Włodzimierza i Olgi w Symferopolu, w którym sprawuje posługę arcybiskup Klemens (Kłyment), jest jedyną należącą do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy świątynią pozostałą na półwyspie.

W środę arcybiskup Klemens poinformował media, że podczas jego nieobecności na Krymie wnętrze soboru zostało zniszczone przez okupacyjne władze, zaś wyposażenie, takie jak ikony i meble, rozkradzione.

W marcu diecezja krymska otrzymała pismo o wcześniejszym rozwiązaniu umowy najmu budynku świątyni. Jako powód podano niedopłatę 2 rubli do czynszu. Następnie sąd w Symferopolu zdecydował o przekazaniu pomieszczeń soboru we własność rosyjskiego Ministerstwa Stosunków Majątkowych i Ziemskich Krymu. Wyrok uzasadniono tym, że po powstaniu autokefalicznej ukraińskiej cerkwi krymska diecezja przyłączyła się do zjednoczonej Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, zaś budynek był zarejestrowany jako należący do Kijowskiego Patriarchatu.

15 grudnia 2018 roku w Kijowie odbył się sobór zjednoczeniowy, którego uczestnicy powołali do życia Cerkiew Prawosławną Ukrainy. 6 stycznia patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I przekazał jej zwierzchnikowi Epifaniuszowi, metropolicie Kijowa i całej Ukrainy, tomos, czyli akt o jej autokefalii.