Katastrofa myśliwca Su-27. Zginęli obaj piloci, Ukrainiec i Amerykanin

Video: NATO Channel (nagranie bez dźwięku)

Polacy desantują się na litewską plażę

06.06 | Inną metodę desantowania pokazywali Polacy przy pomocy okrętu ORP Kraków typu Lublin i amfibii PTS. Polska jednostka jest mniejsza i specjalnie przystosowana do podpływania maksymalnie blisko do brzegu. Amfibie wytaczają się z jej wnętrza przez wrota na dziobie i mają do pokonania wpław bardzo krótki dystans.

»