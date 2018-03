Foto: president.gov.ua Video: tvn24

Andrzej Duda i Petro Poroszenko na konferencji prasowej

13.12 | Musimy dbać o to, żeby za wszelką cenę dążono do prawdy i by nieprawda i pomówienia nie kładły się cieniem na relacje Polski i Ukrainy - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda, który przebywa z wizytą na Ukrainie. Prezydent Petro Poroszenko podkreślił, że historia nie powinna wpływać na strategiczny charakter relacji polsko-ukraińskich. - Należy iść do przodu - zaznaczył,

