"Kandydaci powinni udowodnić narodowi, że nie ma wśród nich alkoholików ani narkomanów"

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oczekuje, że jego kontrkandydat w drugiej turze wyborów prezydenckich, komik telewizyjny Wołodymyr Zełenski, stawi się wraz z nim na badania medyczne - oświadczył w czwartek przedstawiciel sztabu szefa państwa Ołeh Medwediew.

- Petro Poroszenko jutro o godzinie 9 rano oczekuje Wołodymyra Zełenskiego w punkcie medycznym Stadionu Olimpijskiego, który Zełenski sam wybrał na miejsce debat przedwyborczych, by przeprowadzić badania, w tym na alkohol i narkotyki - powiedział Medwediew.

Debatę na stadionie poprzedzi badanie medyczne

"Daję panu 24 godziny". Zełenski chce debaty z Poroszenką Poroszenko zaproponował debatę Zełenskiemu w niedzielę, po ogłoszeniu wyników sondaży exit poll, które wskazały, że obaj przechodzą do drugiej tury wyborów. Zełenski oświadczył w środę, że zaprasza prezydenta na Stadion Olimpijski w Kijowie i zaznaczył, że daje swemu rywalowi 24 godziny na odpowiedź.

Showman zastrzegł, że przed debatą zarówno on, jak i Poroszenko powinni przejść badania medyczne. - Kandydaci powinni obowiązkowo przejść badania medyczne i udowodnić narodowi, że nie ma wśród nich ani alkoholików, ani narkomanów. Kraj potrzebuje zdrowego prezydenta - powiedział.

Poroszenko odpowiedział na zaproszenie do debaty w czwartek nad ranem. - Cieszę się, że trochę niepewnie, ale jednak przyjął pan propozycję odbycia debaty. Jesteśmy zupełnie inni. Główne przeciwieństwo między nami jest takie, że strzałki naszych geopolitycznych kompasów wskazują różne strony świata - powiedział prezydent w filmie, które udostępniono w mediach społecznościowych.

- Debaty to nie show. Kampania wyborcza to wydarzenie, które na lata i dziesięciolecia wyznacza przyszłość kraju i narodu. Tu nie ma żartów. Bycie prezydentem i naczelnym wodzem sił zbrojnych to nie gra. Debaty to poważna dyskusja o strategii rozwoju kraju, wartościach, historycznym wektorze, priorytetach - podkreślił Poroszenko.

Podano końcowe wyniki wyborów na Ukrainie. Poroszenko godzi się na debatę na stadionie Urzędujący prezydent zwrócił też uwagę, że forma debat wyborczych jest ściśle ustalona prawnie. - Ale jak stadion, to stadion. Czekam na pana, Wołodymyrze Ołeksandrowyczu - powiedział.

Pierwsza tura dla Zełenskiego

W czwartek w godzinach porannych Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy zakończyła liczenie elektronicznych protokołów z niedzielnych wyborów prezydenckich i potwierdziła, że do ich drugiej tury przeszli Zełenski i Poroszenko. Otrzymali oni odpowiednio: 30,24 oraz 15,95 procent poparcia.



Na ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów, co nastąpi po podliczeniu danych z oryginałów protokołów, CKW ma czas do 10 kwietnia. Drugą turę wyborów przewidziano na 21 kwietnia.

Źródło: tvn24.pl Pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie - wyniki