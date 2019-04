Ukraińcy podali ostateczne wyniki wyborów

Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy ogłosiła ostateczne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich, których zwycięzcą został Wołodymyr Zełenski. W przeprowadzonej 21 kwietnia drugiej turze głosowania zdobył on 73,22 proc. poparcia. Na jego rywala, ustępującego prezydenta Petra Poroszenkę głosowało 24,45 proc. uczestników drugiej tury wyborów.

Zełenski został zwycięzcą we wszystkich obwodach Ukrainy oprócz lwowskiego, gdzie wygrał Poroszenko. Ustępujący prezydent zwyciężył też w okręgu zagranicznym, gdzie poparło go 54,7 procent głosujących, prezydent elekt otrzymał tam 44,7 proc. głosów.



Wyniki wyborów prezydenckich uznane zostaną za oficjalne po ogłoszeniu ich przez CKW oraz opublikowaniu w prasie rządowej. Powinno to nastąpić do końca dnia 4 maja. Nowy prezydent obejmie stanowisko nie później niż 30 dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników. Oznacza to, że Zełenski powinien zostać zaprzysiężony do 3 czerwca bieżącego roku – przypomina agencja Interfax-Ukraina.



Frekwencja w drugiej turze wyborów wyniosła 61,37 procent. Do głosowania uprawnionych było ponad 29,6 mln osób. W drugie turze wyborów głos oddało ponad 18,4 mln obywateli. Zgodnie z danymi Państwowej Służby Statystyki Ukrainy w państwie tym, według stanu na 1 stycznia 2018 r., mieszka ponad 42 mln ludzi; liczba ta nie obejmuje mieszkańców zaanektowanego przez Rosję Krymu i Sewastopola, który traktowany jest w ukraińskim prawie jako odrębna jednostka administracyjna.



Poprzednie, przedterminowe wybory prezydenckie, które rozpisano po obaleniu zbiegłego do Rosji prezydenta Wiktora Janukowycza, odbyły się w maju 2014 roku. Już w pierwszej turze zwyciężył wówczas Poroszenko, zdobywając 54,7 proc. głosów. Drugi wynik uzyskała wówczas była premier Julia Tymoszenko, na którą głosowało 12,81 proc. uczestników wyborów.

Źródło: Adam Ziemienowicz / PAP Wstępne wyniki II tury wyborów prezydenckich na Ukrainie