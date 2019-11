We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej zaznaczono, że konflikt we wschodniej Ukrainie "jest wciąż aktywny".

"Pokój z Rosją można tylko wywalczyć". Nocny protest przeciwko "kapitulacji" Około tysiąca... czytaj dalej » Do sobotniego wpisu na dołączono klip przedstawiający statystyki z trwającej od 2014 roku wojny na wschodzie Ukrainy.

"Ukraina: szósty rok wojny. Zabito ponad 3330 cywilów, rannych zostało około 9 tysięcy" - poinformowano. "W rezultacie konfliktu powstała 427-kilometrowa "linia rozgraniczenia", która zamknęła dostęp do podstawowych usług" - dodano.

Zaznaczono też, że wojna doprowadziła do tego, że "1,3 mln ludzi zostało wewnętrznie przesiedlonymi, a 3,5 mln ludzi potrzebuje pomocy".



"Ludzie chcą przede wszystkim pokoju" - podkreślono.

Eastern #Ukraine:



The conflict is still active.



Death toll is still counting lives.



3.5 million people need support.



Above all people want peace.#5yearsNoMorepic.twitter.com/sNlHWJpNwc