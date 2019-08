35-letni prawnik premierem Ukrainy. "W moim rządzie nie będzie złodziejstwa"





Rada Najwyższa Ukrainy zatwierdziła w czwartek na stanowisku premiera 35-letniego prawnika Ołeksija Honczaruka, dotychczasowego zastępcę szefa biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Nowy ukraiński parlament, wyłoniony w wyniku lipcowych przyspieszonych wyborów, podjął tę decyzję w pierwszym dniu swojego urzędowania.

Kandydaturę Ołeksija Honczaruka na szefa rządu poparło w głosowaniu 290 z 424 deputowanych.

- Przed nowym rządem stoi najważniejsze zadanie: wzrost gospodarczy – oświadczył Honczaruk podczas debaty. - Nie potrafiliśmy dotychczas uporać się z tymi, którzy przychodzą do władzy, by kraść. Musimy położyć temu kres i my to zrobimy. W moim rządzie nie będzie złodziejstwa – zapewnił nowy premier.

Kim jest Ołeksij Honczaruk

Pochodzący z obwodu czernichowskiego 35-letni Ołeksij Honczaruk jako prawnik specjalizował się w prawie inwestycyjnym na rynku nieruchomości. Był szefem finansowanego przez Unię Europejską think tanku, wspierającego wprowadzanie lepszych rozwiązań legislacyjnych na Ukrainie. Doradzał między innymi byłemu wicepremierowi, ministrowi rozwoju gospodarczego i handlu Stepanowi Kubowi.

Posłowie partii Sługa Narodu przekazali w czwartek dziennikarzom, że podczas spotkania frakcji ich ugrupowania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim padły także nazwiska kandydatów na niektórych ministrów. W gabinecie Ołeksija Honczaruka teki ma zachować dwoje członków poprzedniego rządu, którym kierował Wołodymyr Hrojsman: szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Arsen Awakow i minister finansów Oksana Markarowa.

Ekspert w roli prokuratora generalnego

Jak już zapowiadano, ministrem spraw zagranicznych ma zostać Wadym Prystajko, zastępca szefa biura Zełenskiego odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. 49-letni Prystajko pracuje w dyplomacji od 1997 roku. Wcześniej kierował m.in. misją Ukrainy przy NATO.

Zełenski ma zaproponować, by ministrem obrony został Andrij Zahorodniuk, który wcześniej zajmował się reformami w tym resorcie.

Prokuratorem generalnym zostanie najpewniej inny zastępca szefa biura, Rusłan Riaboszapka, ekspert do spraw walki z korupcją. Na czele Służby Bezpieczeństwa Ukrainy ma stanąć dotychczasowy pełniący obowiązki jej szefa Iwan Bakanow.

Wicepremierem ds. integracji europejskiej będzie najprawdopodobniej Dmytro Kułeba. Jest to zawodowy dyplomata, dotąd przedstawiciel Ukrainy przy Radzie Europy. Kandydatem na ministra energetyki jest ekspert w tej dziedzinie, Ołeksij Orżel.

Inauguracja obrad parlamentu

W czwartek na Ukrainie przystąpił do pracy parlament, który został wyłoniony w wyniku przeprowadzonych w lipcu przyspieszonych wyborów do Rady Najwyższej. Nowi posłowie zostali zaprzysiężeni rano, a po południu zgromadzili się na pierwszym posiedzeniu. W jego trakcie dymisję złożył dotychczasowy rząd, na czele którego stał premier Wołodymyr Hrojsman.

Źródło: president.gov.ua Ołeksij Honczaruk jest z wykształcenia prawnikiem i przez szereg lat pracował w swoim zawodzie