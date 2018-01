Minister finansów Ukrainy Ołeksandr Danyluk ocenił we wtorek jako "więcej niż ostrzeżenie" opublikowanie przez władze USA listy polityków i oligarchów związanych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

"Jest to więcej niż ostrzeżenie. To kolejny krok, który ma skłonić Rosję do zaprzestania ingerencji w demokratyczne procesy w różnych państwach świata oraz do powstrzymania wojny na Ukrainie" – napisał Danyluk na Facebooku.

Rzecznik Kremla: na amerykańskiej liście "są po prostu wszyscy" Rzecznik Kremla... czytaj dalej »

Publikację listy minister określił jako "twarde i konsekwentne stanowisko administracji amerykańskiej i ministerstwa finansów USA". "Sankcje są jednym z najefektywniejszych środków wpływu na Rosję" – podkreślił Danyluk.

Departament Skarbu USA opublikowało w nocy z poniedziałku na wtorek listę zawierającą nazwiska 114 polityków i 96 oligarchów, którzy zdaniem władz amerykańskich są powiązani z Putinem. Ma to doprowadzić do zwiększenia presji na rosyjskiego przywódcę - komentują światowe agencje.

Opublikowanie listy ma na celu ujawnienie osób, które wzbogaciły się lub uzyskały wpływy dzięki powiązaniom z prezydentem Rosji. Nie uruchamia ona żadnych amerykańskich sankcji wobec wymienionych na niej osób. Na liście znalazły się osoby uznane za postacie ważne w rosyjskiej polityce, wśród nich premier Dmitrij Miedwiediew i minister obrony Siergiej Szojgu.