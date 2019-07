Saakaszwili wraca do gry na Ukrainie

Foto: PAP/EPA Video: tvn24.pl

Saakaszwili na lotnisku w Amsterdamie

14.02 | Wydalony z Ukrainy do Polski były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili skierował pozwy sądowe przeciwko ukraińskiej Służbie Migracyjnej, Straży Granicznej i resortowi spraw wewnętrznych za nielegalne – jego zdaniem – odesłanie go za granicę. Jednocześnie najwyraźniej opuścił Warszawę i poleciał do Amsterdamu. Na tamtejszym lotnisku nagrał go internauta. Jego obecność w Holandii potwierdzają też lokalne media.

