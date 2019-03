Ukraińcy chcą komika na prezydenta. Zełenski wyraźnym liderem kolejnego sondażu

Na Ukrainie w sondażach przoduje komik, który na co dzień......

Na Ukrainie zna go prawie każdy. Jest kabareciarzem i producentem telewizyjnym. Od kilkunastu lat parodiuje polityków, jednak prawdziwą sławę przyniósł mu serial komediowy "Sługa narodu". Kiedy w noc sylwestrową ogłosił swój start w wyborach, wielu Ukraińców myślało, że to żart. Dziś coraz bardziej prawdopodobne staje się to, że Wołodymyr Zełenski zastąpi Petra Poroszenkę na fotelu prezydenta Ukrainy. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

