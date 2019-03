Tulipany dla krymskich pań. "Zielone ludziki" Putina z gestem na Dzień Kobiet

Wałujew: To prawdziwa radość dla wszystkich Rosjan i...

Foto: Reuters Video: tvn24

Wałujew: To prawdziwa radość dla wszystkich Rosjan i...

18.03 | - To prawdziwa radość dla wszystkich Rosjan i mieszkańców Krymu. Sama frekwencja pokazuje, jak bardzo ludzie wyczekiwali tej chwili. Może nawet nie zdawali sobie sprawy, że to może stać się aż tak szybko, ale jestem bardzo zadowolony, że sprawiedliwości stało się zadość - powiedział Nikolaj Wałujew, były bokser, rosyjski parlamentarzysta, zapytany o reakcję na inkorporację Krymu przez Rosję. - W końcu Krym od dawna był powiązany nie tylko historycznie, ale też rodzinnie z Rosją. Jestem pewny, że nie spotka pan nikogo ani na Krymie ani w Rosji dla kogo te wydarzenie na Krymie nie były okazją do świętowania. Wszyscy jesteśmy za.

»