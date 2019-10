Ukraina wstrzymuje wycofywanie wojsk. "Niestety, Petriwske i Zołote zostały ostrzelane"

Video: Reuters Archieve

Konflikt w Donbasie trwa od 2014 roku

12.09 | Ukraina przygotowuje mapę drogową realizacji mińskich porozumień w sprawie uregulowania konfliktu w Donbasie - poinformował w czwartek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Dodał, że chce, by do spotkania przywódców czwórki normandzkiej w tej sprawie doszło jeszcze we wrześniu. - Będziemy walczyć, by obronić każdą kroplę ukraińskich interesów - zapowiedział Zełensky.

»