Odsiaduje wyrok dożywocia. Ujgurski działacz z nagrodą Sacharowa

Parlament Europejski przyznał Nagrodę imienia Andrieja Sacharowa ujgurskiemu obrońcy praw człowieka Ilhamowi Tohtiemu. Odsiaduje on wyrok dożywocia w Chinach w związku z zarzutami o separatyzm.

Ujgurowie, muzułmanie będący odrębną grupą etniczną, są w ostatnich latach poddawani przez rząd Chin represjom. Mają one zmusić ich do lojalności i uległości wobec władz w Pekinie.

Tohti jest profesorem nauk ekonomicznych i orędownikiem praw mniejszości ujgurskiej. Od ponad 20 lat działa na rzecz propagowania dialogu i porozumienia między Ujgurami i Chińczykami. We wrześniu 2014 roku, po dwudniowym pokazowym procesie, został skazany za swoją działalność na dożywotnie więzienie. Mimo prześladowań nadal głosi umiarkowanie w działaniu i pojednanie.

Tohti jest znany ze swoich badań nad stosunkami między Ujgurami a Hanami i jest zdecydowanym orędownikiem wdrożenia w ChRL przepisów dotyczących autonomii regionalnej. Prowadził stronę internetową Uyghur Online, na której omawiane są kwestie dotyczące Ujgurów.

Za pośrednictwem tej platformy Tohti regularnie krytykował wykluczanie ludności ujgurskiej w Chinach z rozwoju tego kraju i zachęcał do zwiększania świadomości na temat statusu i traktowania społeczności ujgurskiej w chińskim społeczeństwie. Za te działania został uznany przez władze chińskie za separatystę i ostatecznie skazany na karę dożywotniego więzienia.

Za swoją działalność znalazł się na liście kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla w bieżącym roku.

Nominacje do nagrody Sacharowa

Jak podkreśla PE, w ostatnich latach rząd chiński stosował niespotykane represje wobec ludności ujgurskiej ze względu na jej jedyną w swoim rodzaju tożsamość etniczną i przekonania religijne. Od kwietnia 2017 roku ponad milion Ujgurów zostało arbitralnie wysłanych do obozów dla internowanych, w których zmuszani są do wyrzeczenia się swojej etnicznej tożsamości, a także religii oraz do ślubowania lojalności wobec rządu chińskiego.

Do Nagrody Sacharowa Tohti został nominowany przez frakcję Odnowić Europę. Innymi głównymi kandydatami byli Brazylijczycy walczący o środowisko naturalne oraz pięć Kenijek, które opracowały aplikację pomagającą dziewczynkom narażonym na obrzezanie lub już będącym po okaleczeniu narządów płciowych.

Brazylijczyków nominowała frakcja Socjalistów i Demokratów. Byli to: Raoni Metuktire, legendarny wódz amazońskich Indian znany jako Wódz Raoni, Claudelice dos Santos oraz Marielle Franco (pośmiertnie). Nominowani walczą o środowisko naturalne, prawa człowieka i prawa ludności tubylczej w Brazylii. Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do której należy PiS, nominowała do Nagrody Sacharowa pięć Kenijek. Pomysłodawczynią była europosłanka, która sama przeszła obrzezanie.

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (ang. female genital mutilation, FGM) uznawane jest w wielu krajach za niedopuszczalne i zakazane, jednak dokonuje się go wielu państwach Afryki, a także Azji i Bliskiego Wschodu. Zagrożone są też dziewczynki żyjące w Europie, poddawane tej czynności w czasie wakacji w krajach pochodzenia rodziców czy dziadków. Na świecie żyje co najmniej 200 mln kobiet i dziewcząt, które doświadczyły tej praktyki.

Źródło: PAP Ujgurski region autonomiczny Sinciang