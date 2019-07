"Wciąż nie jest za późno, ale Iran naprawdę musi się trzymać swoich zobowiązań"

Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej zastanawiają się, jak uratować porozumienie nuklearne z Iranem. Kilkanaście dni temu Teheran naruszył je, decydując się na wzbogacanie uranu powyżej ustalonego limitu.

- Zobaczymy, jak wspólnie ze wszystkimi państwami członkowskimi i pozostałymi partnerami międzynarodowymi zachować porozumienie nuklearne z Iranem i wprowadzić wszystkie środki, aby Iran mógł powrócić do pełnej zgodności, tak jak to było kilka dni temu - powiedziała przed rozpoczęciem posiedzenia ministrów spraw zagranicznych państw UE w Brukseli szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.

"Zła odpowiedź na złą decyzję" Waszyngtonu Czasu jest coraz... czytaj dalej » Minister ds. europejskich Niemiec Michael Roth oświadczył, że łamanie porozumienia jest dla niego nie do zaakceptowania. - W UE musimy poradzić sobie z tym problemem wspólnie i mówić jednym głosem - zaznaczył. Opowiedział się przy tym za dialogiem z Iranem i dążeniem do deeskalacji napięć w Zatoce Perskiej. Roth podkreślił, że na Unii leży szczególna odpowiedzialność w tej sprawie, a w interesie Wspólnoty jest to, by nie dopuścić do dalszej destabilizacji regionu.



W podobnym tonie wypowiadał się szef francuskiej dyplomacji Jean-Yves Le Drian, zwracając uwagę na konieczność zachowania unijnej jedności w tej sprawie.



W ubiegłym tygodniu unijni sygnatariusze porozumienia nuklearnego Niemcy, Francja i Wielka Brytania zaapelowali o zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania stron umowy nuklearnej z Iranem, by omówić kwestie przestrzegania jej uzgodnień przez Teheran.



- Wielka Brytania, Niemcy oraz UE wraz z Francją zapewniają stałą gotowość w sprawie powrotu do porozumienia z Iranem - zaznaczył Le Drian, krytykując Stany Zjednoczone za przywrócenie sankcji wobec Teheranu.

Wtórował mu szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt, podkreślając, że wszelkie kanały dyplomatyczne powinny być otwarte. - Bliski Wschód to już jeden z najbardziej niestabilnych regionów na świecie, ale jeśli różne strony byłyby wyposażone w broń atomową, stanowiłoby to egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości - ostrzegł.



Holenderski minister spraw zagranicznych Stef Blok ocenił, że "wciąż nie jest za późno, ale Iran naprawdę musi się trzymać swoich zobowiązań".

Źródło: PAP/Reuters Irański program nuklearny

Uratować porozumienie

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że Iran zaczął wzbogacać uran powyżej limitu wyznaczonego w porozumieniu nuklearnym na 3,67 proc. oraz że zapasy nisko wzbogaconego uranu w tym kraju przekroczyły ustalony limit 202,8 kg.



Iran zagroził ponadto, że w reakcji na odejście przez USA od porozumienia nuklearnego i wznowienie przez Waszyngton antyirańskich sankcji rozważa m.in. wzbogacanie uranu do poziomu 20 proc. lub wyższego oraz ponowne uruchomienie wirówek, których dezaktywacja była jednym z najważniejszych postanowień umowy nuklearnej.

Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu

Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius ocenił, że wszystkie te kroki "naprawdę budzą wątpliwości co do intencji" Iranu. Jego zdaniem ocalenie umowy będzie zależało od postępowania Teheranu. - Ci, którzy chcą je (porozumienie) uratować muszą się odpowiednio zachowywać, nie tworzyć napięć, nie podnosić wątpliwości w sprawie zaufania, wiarygodności - podkreślił wyrzucając Iranowi, że z jednej strony twierdzi, że chce zachowania porozumienia, a z drugiej podnosi poziom wzbogacania uranu.



W maju 2018 roku prezydent Donald Trump wycofał USA z paktu nuklearnego z Iranem, jednak pozostałe mocarstwa, które sygnowały tę umowę, chcą ją utrzymać w mocy. Jest to bardzo trudne, bo Waszyngton nałożył sankcje na Teheran i grozi retorsjami wszystkim krajom i podmiotom, które tych ograniczeń nie będą respektować. W zeszłym tygodniu minął termin wyznaczony przez Teheran państwom europejskim na zaoferowanie nowych warunków układu. 7 lipca irański rząd zapowiedział, że jeśli sygnatariusze nie zezwolą na eksport irańskiej ropy, Teheran co 60 dni będzie dalej ograniczał swoje zobowiązania w ramach tej umowy.

Źródło: PAP Irański program nuklearny