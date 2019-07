Parlament Europejski zdecydował w sprawie kandydatury Ursuli von der Leyen





Parlament Europejski w Strasburgu poparł kandydaturę Ursuli von der Leyen na przewodniczącą Komisji Europejskiej. Niemka zastąpi Jean-Claude’a Junckera i będzie pierwszą kobietą na tym stanowisku.

Ursula von der Leyen zdobyła 383 głosów deputowanych Parlamentu Europejskiego. 327 osób zagłosowało przeciw.

Kandydatka na następczynię Jean-Claude'a Junckera potrzebowała poparcia bezwzględnej większości (50 procent plus jeden) europosłów. W PE zasiada teraz 747 deputowanych, zgodnie z oficjalnymi zawiadomieniami z państw członkowskich, a zatem próg wynosił 374 głosy.

Głosowanie było tajne, przy użyciu papierowych kart do głosowania.

Ursula von der Leyen jest pierwszą kobietą w historii, która zajmie stanowisko szefowej Komisji Europejskiej.

Von der Leyen: nie będzie kompromisów w kwestii praworządności

Jeszcze przed wieczornym głosowaniem, w europarlamencie w Strasburgu odbyła się debata, na której kandydatka na stanowisko przedstawiła europosłom obietnice, które chce realizować, jeśli zostanie wybrana na przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Poruszyła kwestię praworządności. Jak podkreśliła, przez wiele lat Europejczycy ciężko walczyli o wolność, a praworządność to najlepszy sposób, by ją chronić. - Dlatego kompromisów nie będzie, jeśli chodzi o poszanowanie zasad praworządności, nie dopuszczę do tego - zaznaczyła Niemka.

Podkreśliła, że Komisja Europejska zawsze będzie strażnikiem traktatów. - Będziemy chronić praworządność tam, gdzie będzie łamana. Praworządność to wartość uniwersalna - oświadczyła von der Leyen.

Przedstawiciel każdego kraju i debata w komisjach

Zgodnie z procedurami, kolejnym krokiem po wyborze przewodniczącego Komisji Europejskiej powinno być ustalenie jej składu. W tym przypadku to Rada Europejska w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Komisji przyjmuje listę kandydatów na komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Kandydaci na komisarzy prezentują się przed komisjami parlamentarnymi właściwymi w poszczególnych dziedzinach. Stanie się to najprawdopodobniej we wrześniu.

Następnie komisje parlamentarne będą obradowały za zamkniętymi drzwiami, aby przygotować ocenę wystąpienia oraz kompetencji kandydata. Ocena ta jest wysyłana przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego. W przeszłości zdarzyło się, że negatywna ocena spowodowała wycofanie kandydatury.

Cały skład Komisji Europejskiej, w tym osoba przewodniczącego oraz wysokiego przedstawiciela ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, musi zostać następnie zatwierdzony przez europarlament w jednym głosowaniu. Przewodniczący i komisarze po zatwierdzeniu przez europarlament są oficjalnie mianowani przez Radę, która podejmuje decyzję większością kwalifikowaną.

