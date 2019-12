UE: porozumienie Turcji z Libią "narusza suwerenne prawa państw trzecich"





»

Na szczycie przywódców państw Unii Europejskiej w Brukseli odrzucono ustalenia turecko-libijskie w sprawie granicy na Morzu Śródziemnym. W uzasadnieniu decyzji można przeczytać, że porozumienie Turcji z Libią "narusza suwerenne prawa państw trzecich", czyli prawa Grecji i Cypru do ich wyłącznych stref ekonomicznych wokół wysp.

"Memorandum w sprawie rozgraniczenia jurysdykcji morskiej na Morzu Śródziemnym narusza suwerenne prawa państw trzecich, nie jest zgodne z prawem morza i nie może wywoływać żadnych skutków prawnych dla państw trzecich" - podkreślono w opublikowanych nad ranem wnioskach ze szczytu UE.

"Porozumienie zawarte w złej wierze". Sprzeciw Grecji w ONZ Grecja sprzeciwia... czytaj dalej »

Unijni liderzy w nocy z czwartku na piątek jednoznacznie odrzucili ustalenia turecko-libijskie i potwierdzili solidarność z Grecją i Cyprem. Po zakończeniu pierwszego dnia szczytu szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreślał jednak, że ważne jest podtrzymywanie dialogu z Ankarą, bo stolica ta jest kluczowa dla UE, m.in. w kwestii migracji. UE i Turcja mimo napięć dalej realizują umowę, na mocy której wspólnota płaci temu krajowi za utrzymywanie u siebie uchodźców z Syrii.

Porozumienie między Turcją a uznawanym przez społeczność międzynarodową rządem Libii w sprawie granicy na morzu zostało zawarte 27 listopada. W ubiegłym tygodniu zostało ono zaakceptowane przez turecki parlament. Temat zwiększył napięcia między Turcją, Grecją, Cyprem i Egiptem. Te kraje już wcześniej były skonfliktowane w związku ze sprawą dostępu do złóż ropy i gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Źródło: Google Maps Turcja i Libia wyznaczyły granicę w pobliżu Krety

Wśród innych tematów szczytu Albania i Afryka

Szczyt UE wyraził solidarność z Albanią w związku z niedawnym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten kraj. Przywódcy poparli zapowiedź Komisji Europejskiej w sprawie zapewnienia pomocy humanitarnej i organizacji konferencji darczyńców w przyszłym roku. - Cieszę się, że zgodziliśmy się co do przeprowadzenia konferencji darczyńców na rzecz Albanii w Tiranie na początku stycznia. Natychmiastowe wsparcie państw członkowskich, by być z Albańczykami, jest czymś zachęcającym - mówiła w nocy na konferencji prasowej szefowa KE Ursula von der Leyen.

Tematem szczytu były również stosunki z Afryką. Biorąc pod uwagę znaczenie partnerstwa UE z tym kontynentem, liderzy UE wezwali Komisję Europejską i szefa unijnej dyplomacji do przygotowania strategicznej dyskusji na czerwcowy szczyt Rady Europejskiej o stosunkach z Afryką. Wspólnota planuje przeprowadzić w przyszłym roku szczyt z Unią Afrykańską.

Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET Szczyt przywódców państw UE