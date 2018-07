Foto: APTN Video: APTN

Udany start rakiety Ariane 5ES. Ma dostarczyć na orbitę...

25.07 | Europejska rakieta Ariane 5ES z powodzeniem wystartowała z Gujany Francuskiej. Ma dostarczyć na orbitę cztery satelity systemu europejskiej nawigacji satelitarnej Galileo. To trzeci starty Ariane 5 w tym roku i 99 w ogóle od 1996 roku. To główna rakieta nośna Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ma służyć do 2022 roku, kiedy zostanie zastąpiona przez Ariane 6.

