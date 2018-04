Wielkanocna Parada ściągnęła tłumy





Foto: PAP/EPA/PETER FOLEY | Video: Reuters Ekstrawaganckie stroje są częścią nowojorskiej parady

Tłumy nowojorczyków defilowały w niedzielę w Paradzie Wielkanocnej reprezentacyjną Piątą Aleją (Fifth Avenue) na Manhattanie w fantazyjnych nakryciach głowy i kostiumach. Tradycja tego wydarzenia sięga lat siedemdziesiątych XIX wieku.

Po mszy w katedrze św. Patryka ulice zapełniły się tysiącami ludzi. Ich głowy zdobiły przystrojone kapelusze o różnej wielkości, kształtach i fasonach. Parada stała się swoistą rewią mody strojów i nakryć głowy. Kapelusze upiększały kwiaty, uszy zajączków, strusie pióra, korony i inne wymyślne ornamenty.



Wielkanoc królowej Elżbiety. Książę Harry z narzeczoną mieli "prywatne plany" Królowa Elżbieta... czytaj dalej » Wyobraźnia niedzielnych spacerowiczów nie znała granic. Przemieniali kapelusze w kompozycje kwiatowe, dekorowali je pisankami i owocami. Niektórzy uczestnicy parady przyszli z ptakami, wystrojonymi pieskami, królikami, a nawet wężami domowymi. Jeszcze inni imitowali czarnoksiężników bądź egzotycznych monarchów.

Inna niż wszystkie

Wielkanocna impreza o nazwie "Easter Parade and Bonnet Festival" różni się od innych licznych nowojorskich parad, które mają bardziej zamkniętą i zorganizowaną strukturę. Ludzie nie maszerują w jedną stronę w grupach, lecz poruszają się jak na promenadzie we wszystkich możliwych kierunkach. W niedzielę trudno się było przecisnąć przez tłum.



Mająca początkowo chrześcijański charakter parada, obecnie przyciąga ludzi różnych wyznań i osoby niewierzące. Jest w niej miejsce i na tradycję, i na ekstrawagancję. Także w prezentowanych maskach i kostiumach.

Źródło: PAP/EPA/PETER FOLEY Ekstrawaganckie stroje są częścią nowojorskiej parady



Wielkanocne wydarzenie zapoczątkowane zostało po wojnie secesyjnej w USA (1861-1865). Po mszy świętej wszedł w zwyczaj spacer nazywany promenadą mody. Zamożni ludzie przechadzając się po Piątej Alei demonstrowali z dumą nowe ubiory. Powodzeniem cieszyły się też kapelusze zdobione kwiatami.

Największa w Ameryce

"Easter Parade and Bonnet Festival” w Nowym Jorku jest największym tego rodzaju wydarzeniem w Ameryce. Podobne widowiska organizują też inne miasta. Od blisko pół wieku parada zadomowiła się w Richmond, w stolicy stanu Virginia. Ściąga tam co roku ok. 25 tys. osób. Wzbogacają ją całodzienne atrakcje jak wystawy sztuki i rzemiosła, serwowane specjalne potrawy, muzyka na żywo i zabawy dla dzieci.

Źródło: PAP/EPA/PETER FOLEY Parada preszła ulicami Manhattanu



W Nowym Orleanie, słynnym z dziesiątek przemarszów urozmaicających obchody Mardi Gras (ostatni dzień karnawału), historyczna Wielkanocna Parada gromadzi tłumy w dzielnicy francuskiej (French Quarter). Jej uczestnicy w kolorowych strojach jeżdżą zabytkowymi kabrioletami, powozami konnymi i rozdają bibeloty.



Wielkanocne parady i promenady można też podziwiać m.in. w Filadelfii i San Francisco.