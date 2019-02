Donald Tusk #trending. Wpis szefa Rady UE zelektryzował media społecznościowe





Słowa Donalda Tuska o "piekle dla promujących #Brexit" stały się jednym z najpopularniejszych tematów wiadomości na Twitterze. Tweet został polubiony ponad 80 tys. razy, a zainteresowanie zdaniem szefa Rady Unii Europejskiej w środę wieczorem ustępowało jedynie postom poświęconym słynnemu #ElClasico - czyli starciu FC Barcelona-Real Madryt.

"Donald Tusk pojawia się obecnie w prawie takiej samej liczbie tweetów (81 tysięcy), co #ElClasico (87 tysięcy)" - w środę wieczorem napisał na Twitterze Pieter De Wilde, naukowiec zajmujący się konfliktami politycznymi w kontekście integracji europejskiej i globalizacji.

Donald Tusk currently trending almost as much (81.000 tweets) as #ElClassico (87.000). We are getting somewhere with the European Public Sphere. Should we talk about hell more often?@eucopresident#specialplaceinhell — Pieter de Wilde (@pieter_dewilde) 6 lutego 2019

Tusk tweetuje o brexicie

Tak dużą popularność na Twitterze przyniósł Tuskowi wpis, który jest cytatem z jego środowej wypowiedzi. Szef RE odniósł się w niej do zwolenników opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię.

"Zastanawiałem się, jak wygląda to szczególne miejsce w piekle dla tych, którzy promowali #Brexit nawet bez zarysu planu, jak bezpiecznie go przeprowadzić" - napisał Tusk.

I've been wondering what that special place in hell looks like, for those who promoted #Brexit, without even a sketch of a plan how to carry it out safely. — Donald Tusk (@eucopresident) 6 lutego 2019

"Diabelski euromaniak"

Tweet Tuska był szeroko komentowany w mediach i spotkał się z ostrą krytyką brytyjskich polityków.

Brytyjski minister spraw wewnętrznych Sajid Javid skomentował słowa szefa Rady Europejskiej krótkim wpisem na Twitterze: "Nie na miejscu".

Out of order https://t.co/ljFLuactH5 — Sajid Javid (@sajidjavid) 6 lutego 2019

Nigel Farage, jeden z głównych architektów wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, zwrócił się bezpośrednio do Tuska.

"Po brexicie będziemy wolni od nadanych (nie wybranych w wyborach - red.), aroganckich dręczycieli takich jak ty i sami będziemy rządzili własnym krajem. To brzmi dla mnie jak raj" - napisał na Twitterze.

After Brexit we will be free of unelected, arrogant bullies like you and run our own country.



Sounds more like heaven to me. https://t.co/pTOEmKWJpn — Nigel Farage (@Nigel_Farage) 6 lutego 2019

Jeszcze dalej z krytyką poszedł rzecznik ds. brexitu północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów Sammy Wilson, który określił Tuska mianem "diabelskiego euromaniaka".

My response to the devilish, trident wielding, euro maniac, Donald Tusk pic.twitter.com/wguBeW6mn9 — Sammy Wilson MP (@eastantrimmp) 6 lutego 2019

Autor: dp//mro