Tusk: Unia i Wielka Brytania uzgodniły projekt deklaracji w sprawie przyszłych relacji

Projekt deklaracji politycznej na temat przyszłych relacji między UE i Wielką Brytanią po wyjściu tego kraju ze Wspólnoty został uzgodniony na poziomie negocjatorów i wstępnie poparty na poziomie politycznym - poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk.

Tusk wydał oświadczenie, odnosząc się do tekstu porozumienia, o którym Juncker i szefowa rządu w Londynie rozmawiali dzień wcześniej w Brukseli.

May ostrzega parlamentarzystów i rozmawia z Junckerem. "Przyjadę na kolejne spotkania" Theresa May... czytaj dalej » Dokument został wysłany do 27 stolic krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej w czwartek rano.

Donald Tusk w przekazanym oświadczeniu napisał, że o decyzji w sprawie tekstu deklaracji określającej przyszłe relacje Wielkiej Brytanii i Unii poinformował go Juncker.

Porozumienie zostało zawarte "na poziomie negocjatorów". "Na poziomie politycznym" doszło do niego "w ogólnych założeniach" - dodał szef Rady Europejskiej.

Jak przekazał Donald Tusk, tekst deklaracji mogą zatwierdzić szefowie państw i rządów unijnej "27" już w niedzielę w czasie szczytu.

Z informacji ze źródeł unijnych wynika, że nie wszystkie problemy są jednak rozwiązane. Otwarty pozostaje problem Gibraltaru, przez który Hiszpania grozi zablokowaniem umowy. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że ma nadzieję, iż problem ten uda się rozwiązać przed niedzielnym szczytem.

W czwartek na temat porozumienia rozmawiali unijni ambasadorowie, na piątek zaplanowane jest spotkanie wysłanników szefów państw i rządów (tzw. szerpów - w Polsce jest nim minister ds. europejskich Konrad Szymański). W sobotę brytyjska premier Theresa May ma drugi raz w tym tygodniu przyjechać do Brukseli na spotkanie z szefem Komisji Europejskiej.



I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 listopada 2018





Co jest w deklaracji?

W liczącym ponad 20 stron projekcie deklaracji, który widziała PAP, zapisano, że ustanawia ona parametry dla ambitnego, szerokiego i elastycznego partnerstwa dotyczącego współpracy handlowej i ekonomicznej, egzekwowania prawa, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony, sprawiedliwości i szerszych obszarów współpracy.

Londyn i Madryt na linii. Rozmowa o Gibraltarze po groźbie w sprawie brexitu Brytyjska premier... czytaj dalej » Przyszłe relacje mają być oparte na równowadze pomiędzy prawami i obowiązkami obu stron. Partnerstwo gospodarcze ma obejmować strefę wolnego handlu, jak również szerszą sektorową współpracę, tam, gdzie leży to w obopólnym interesie.

W kwestiach spornych tekst jest ogólny - strony m.in. zgodziły się, że chcą mieć tak bliskie jak to możliwe relacje dotyczące handlu dobrami. Część państw członkowskich chciała zagwarantowania, że Wielka Brytania nie będzie w stanie sprzedawać w UE tańszych towarów (m.in. przez niższe koszty związane ze środowiskiem czy ochroną pracowników).

Inny z problemów, który pozostał do rozwiązania, to kwestia dostępu do brytyjskich łowisk dla rybaków z krajów UE. W deklaracji zapisano, że obie strony będą się starały wypracować i ratyfikować nowe porozumienie dotyczące rybołówstwa do lipca 2020 roku.

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała w czwartek, że o godz. 14.30 wystąpi w parlamencie, by poinformować deputowanych w Londynie o kwestiach związanych z brexitem.