"Wolne i uczciwe wybory są najlepszym dowodem postępu Ukrainy"

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk rozmawiał we wtorek przez telefon z prezydentem elektem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i ustępującym szefem tego państwa Petrem Poroszenką. Tusk zapewnił o niezmiennym unijnym wsparciu dla Kijowa.

UKRAINA WYBRAŁA. CZYTAJ RAPORT >>>

Szef Rady Europejskiej w dwóch językach - po angielsku i ukraińsku - napisał na Twitterze, że z Poroszenką rozmawiał "po 5 latach dobrej współpracy". "Konkurencyjne, wolne i uczciwe wybory prezydenckie z pokojowym przekazaniem władzy są najlepszym dowodem postępu Ukrainy i jej demokracji" - podkreślił Tusk.



Phone call with @poroshenko after 5 years of good cooperation. The competitive, free and fair presidential elections with a peaceful hand over is the best proof of Ukraine's progress and democracy. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 kwietnia 2019





Relacjonując pierwszą rozmowę z Zełenskim, Tusk napisał, że była ona dobra. "Zapewniłem go o tym, że UE niezmiennie popiera Ukrainę. Czekam na naszą współpracę i szczyt Ukraina-UE w lipcu" - zaznaczył.



По-перше, хороший телефонний дзвінок з Володимиром Зеленським, обраним Президентом України, який ще не вступив на посаду. Я запевнив його в тому, що ЄС незмінно підтримує Україну. Чекаємо нашої співпраці та саміту Україна-ЄС у липні. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 kwietnia 2019

Gratulacje od szefa NATO

Zełenskiemu zwycięstwa w wyborach pogratulował również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Właśnie rozmawiałem z ukraińskim prezydentem elektem Wołodymyrem Zełenskim. Pogratulowałem mu zwycięstwa i zaprosiłem go do odwiedzenia w najbliższej przyszłości kwatery głównej NATO. NATO będzie nadal zapewniać Ukrainie zdecydowane polityczne i praktyczne wsparcie" - napisał we wtorek wieczorem na Twitterze Stoltenberg.

Zełenski nowym prezydentem Ukrainy

Kilkutysięczny tłum podziękował Poroszence za prezydenturę Kilka tysięcy... czytaj dalej » We wtorek Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy zakończyła liczenie głosów z elektronicznych protokołów. Wołodymyr Zełenski, otrzymał 73,22 procent poparcia. Jest to najwyższy wynik w historii wyborów prezydenta Ukrainy. Na urzędującego szefa państwa Petra Poroszenkę zagłosowało 24,45 procent wyborców.

Frekwencja wyborcza wyniosła 61,37 procent. Karty do głosowania wydano ponad 18,4 mln osób. Zgodnie z oficjalnymi danymi Ukraina ma ponad 42 mln mieszkańców.

Obecnie CKW ma jeszcze podliczyć oryginalne protokoły z okręgów wyborczych, po czym do 4 maja powinna ogłosić oficjalne wyniki wyborów. Nowy prezydent powinien być zaprzysiężony w ciągu 30 dni od opublikowania oficjalnych wyników w prasie rządowej.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której uczestniczyło 39 kandydatów, odbyła się 31 marca. Najwięcej głosów otrzymali w niej Zełenski i Poroszenko - aktor 30,24 procent, a prezydent 15,95 procent.

Źródło: Adam Ziemienowicz / PAP Wstępne wyniki II tury wyborów prezydenckich na Ukrainie