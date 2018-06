Tusk o szczycie G7: będzie trudniej niż w ubiegłym roku





Ze względu na amerykańskie próby podkopywania międzynarodowego porządku będzie to jeszcze trudniejsze spotkanie niż zeszłoroczny szczyt we włoskiej Taorminie - powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk przed rozpoczęciem szczytu G7 w kanadyjskim Charlevoix.

Wykluczyli ją po aneksji Krymu, ale Trump uważa, że Rosja powinna wrócić do G7 Prezydent USA... czytaj dalej » - Kiedy spotkaliśmy się przed Taorminą, myślałem, że to będzie najtrudniejszy szczyt (...), niestety, dziś jest to jeszcze bardziej prawdziwe. Nasze dyskusje na pewno nie będą łatwe - powiedział Tusk, otwierając konferencję prasową przed rozpoczęciem szczytu w Charlevoix.

- Najbardziej niepokoi mnie to, że porządek międzynarodowy oparty na określonych zasadach jest podkopywany nie przez tych, których można by o to podejrzewać, ale przez głównego architekta tego porządku i jego gwaranta - oświadczył szef Rady Europejskiej. - Naturalnie nie możemy zmusić USA, żeby zmieniły zdanie, ale jednocześnie nie będziemy ustawać w wysiłkach, żeby przekonać naszych amerykańskich przyjaciół, prezydenta Trumpa, że podkopywanie tego porządku nie ma żadnego sensu, ponieważ byłoby to z korzyścią dla tych, którzy chcą nowego, postzachodniego porządku - dodał.

Mimo to Tusk - jak stwierdził - widzi o wiele więcej kwestii, które G7 jednoczą, niż tych, które ją dzielą. Wskazał m.in. na kompletną denuklearyzację Korei Północnej, przeciwstawianie się agresywnej postawie Rosji i rozwiązanie konfliktu w Syrii.

Szczyt G7

Dwudniowy szczyt G7, siedmiu najbardziej rozwiniętych gospodarek świata (USA, Wielka Brytania, Kanada, Japonia, Francja, Niemcy i Włochy) oraz Unii Europejskiej rozpoczął się w piątek około godziny 18 czasu polskiego.

Spotkanie zapewne zdominują handel i umowa nuklearna z Iranem - przywódcy państw są bowiem krytyczni wobec decyzji prezydenta Trumpa ws. wprowadzenia amerykańskich ceł na import metali oraz wycofania USA z umowy w sprawie irańskiego programu atomowego.