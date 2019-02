"Jako przewodniczący Rady Europejskiej, ale także jako Polak". Tusk w rocznicę Majdanu

Nie może być sprawiedliwej Europy bez niepodległej i bezpiecznej Ukrainy – oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, występując w parlamencie w Kijowie w piątą rocznicę śmierci uczestników protestów z przełomu 2013 i 2014 r.

Przybyłem do was w piątą rocznicę dramatycznych wydarzeń na Majdanie, w rocznicę rewolucji godności, by podziękować wszystkim Ukraińcom. Przyjechałem jako przewodniczący Rady Europejskiej, ale także jako Polak, wasz najbliższy sąsiad i serdeczny przyjaciel Donald Tusk

- Przybyłem do was w piątą rocznicę dramatycznych wydarzeń na Majdanie, w rocznicę rewolucji godności, by podziękować wszystkim Ukraińcom. Przyjechałem jako przewodniczący Rady Europejskiej, ale także jako Polak, wasz najbliższy sąsiad i serdeczny przyjaciel – przemawiał Tusk w języku ukraińskim.

Tusk przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, który na początku polskiej drogi do zjednoczonej Europy mówił, iż nie będzie ona sprawiedliwa bez niezależnej Polski jako jej części.

- Chcę powiedzieć tu i teraz: nie ma sprawiedliwej Europy bez niepodległej Ukrainy. Nie ma bezpiecznej Europy bez bezpiecznej Ukrainy, a mówiąc prościej: nie ma Europy bez Ukrainy – podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej podczas uroczystej sesji ukraińskiej Rady Najwyższej.

Tusk przyleciał do Kijowa w poniedziałek wieczorem. We wtorek, przed wystąpieniem przed Radą Najwyższą, uczcił pamięć ofiar protestów na Majdanie i spotkał się z przewodniczącym parlamentu Andrijem Parubijem. W ramach wizyty, która potrwa do środy, szef Rady Europejskiej odwiedzi także Lwów.

Część protestujących uzbrojonych jest w nunczako Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

Nie wszyscy mają kamizelki kuloodporne Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

W walkach zginęło według oficjalnych informacji ponad 75 osób Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

Walczyć można metalowym prętem Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

W zanadrzu mają opony, które w trakcie palenia ograniczają widok milicji i Berkutowi Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

Do komunikacji służą im krótkofalówki Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

Na Majdan przychodzą zarówno młodzi jak i starsi Ukraińcy Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

Bronią może być także metalowy pręt Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

Walczą przeciwko uzbrojonym milicjantom Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

Walczą nawet gałęziami Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie

Broń tworzą sobie sami Fot. Aleksander Czekmieniew/Wiadomości Wrzesińskie





















Rocznica krwawo stłumionych protestów

Protesty na Majdanie Niepodległości w Kijowie wybuchły w listopadzie 2013 r. w reakcji na decyzję prorosyjskiej ekipy ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza, by nie podpisywać umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Manifestacje, które nosiły początkowo pokojowy charakter, z czasem przekształciły się w starcia z milicją i oddziałami specjalnymi Berkut.

18 lutego 2014 r. rozpoczęła się najbardziej krwawa faza walk z milicją. Podczas protestów zginęło ponad 100 osób, które określa się mianem Niebiańskiej Sotni. W wyniku tych wydarzeń Janukowycz zbiegł do Rosji, gdzie ukrywa się do dziś.

Na Majdanie zginęli ludzie

Milicja strzela do tłumu z kałasznikowów

"Ranni są w twarz, głowę i serce. Policja zabija ludzi"

"Ranni są w twarz, głowę i serce. Policja zabija ludzi"