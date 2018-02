Tusk: szefowie państw nie chcą połączenia funkcji szefa Rady i Komisji Europejskiej





Stan negocjacji w sprawie budżetu Unii Europejskiej, reformy instytucjonalne oraz sytuacja w Syrii - to główne punkty wystąpienia szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska po zakończeniu nieformalnego szczytu przywódców 27 państw UE w Brukseli.

- Negocjacje budżetowe są zawsze trudne. Tym razem jednak odbywają się w odmiennym kontekście geopolitycznym w Europie i w obliczu brexitu - powiedział Tusk, podsumowując szczyt.

- Cieszę się, że wszyscy szefowie państw podeszli do tej kwestii raczej z otwartością niż przygotowanymi z góry "czerwonymi liniami nie do przekroczenia" - dodał.

Tusk: nie jest jeszcze za późno na konkretne działania ani na zwykłą ludzką przyzwoitość Sytuacja jest... czytaj dalej » Kwestia unijnego budżetu po 2020 roku była jednym z głównych punktów spotkania, podczas którego przywódcy 27 krajów zastanawiali się nad przyszłymi ramami finansowymi po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Według wstępnych szacunków po brexicie w rocznych dochodach Unii będzie brakowało około 12-13 miliardów euro. Jednocześnie Unia będzie musiała zwiększyć wydatki na ochronę granic, integrację uchodźców, badania i rozwój czy współpracę wojskową, co dodatkowo będzie wymagało około 10 miliardów euro rocznie.

- Zgodziliśmy się, że Unia Europejska przeznaczy więcej pieniędzy na powstrzymanie nielegalnej migracji, obronę, bezpieczeństwo i program Erasmus - poinformował po rozmowach Tusk. Zaznaczył przy tym, że "wielu szefów rządów" opowiedziało się za kontynuacją polityki spójności i wspólnej polityki rolnej i inwestycji w infrastrukturę ogólnoeuropejską.

Tusk: Morawiecki poparł uzależnienie funduszy z praworządnością

Z punktu widzenia Polski istotnym punktem obrad była sprawa ewentualnego uzależnienia w przyszłym budżecie wypłat z funduszy unijnych od przestrzegania praworządności oraz okazywania solidarności w kwestiach takich jak przyjmowanie migrantów. Od dłuższego czasu zdecydowanie opowiada się za tym kilka państw, między innymi Niemcy czy Dania, a także sama Komisja Europejska.

Premier w Brukseli. Szef KE: sprawa warunkowości nie dotyczy tylko Polski W Brukseli... czytaj dalej » Podsumowując rozmowy w tej sprawie, Tusk powiedział, iż jest "pozytywnie zaskoczony" tym, że sama zasada warunkowości nie była kwestionowana.

Powołał się przy tym na słowa polskiego premiera, który miał powiedzieć, że również popiera warunkowość.

- Jedyną kwestią jest to, że warunkowość budżetu powinna być oparta na bardzo precyzyjnych kryteriach. Ale to chyba nie jest kontrowersyjna opinia - dodał Tusk.

Tusk: UE nie godzi się na "wybieranie smakowitych kąsków"

Odnosząc się do negocjacji na temat brexitu, przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że Unia Europejska przedstawi w marcu wspólne stanowisko w sprawie relacji z Wielką Brytanią po jej wyjściu ze Wspólnoty. Zaznaczył, że UE wypracuje swoje stanowisko "bez względu na to, czy Wielka Brytania jest gotowa ze swoją wizją dotyczącą naszych wspólnych relacji, czy nie".

- Naturalnie byłoby o wiele lepiej, gdyby była - podkreślił.

Powtórzył jednocześnie stanowisko Brukseli w sprawie okresu przejściowego po oficjalnym wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE, która nie godzi się na "wybieranie smakowitych kąsków" i "dań a la carte" ze wspólnotowego prawa. Tusk ma się spotkać z premier Wielkiej Brytanii Theresą May w najbliższy czwartek.

Nie chcą połączenia szefa Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej

"Mam wielki żal do polskiej centroprawicy, która przez lata Orbana hodowała" - Antyzachodni... czytaj dalej » W sprawie proponowanych reform instytucjonalnych UE Tusk poinformował, że przywódcy państw członkowskich poparli wstępnie przedstawiony przez Parlament Europejski projekt zagospodarowania miejsc po posłach brytyjskich, według którego część zostanie rozdzielona między państwa członkowskie, a z reszty zostanie utworzona rezerwa dla przedstawicieli ewentualnych przyszłych państw członkowskich.

W myśl tego projektu Polska ma zyskać dodatkowo jednego europosła, czyli będzie ich miała 52.

Jak zaznaczył, takiej zgody nie było podczas szczytu co do procedury "spitzenkandidaten", czyli kandydata na stanowisko szefa KE, wskazanego przez partię, która odniosła zwycięstwo w wyborach do PE.

Tusk poinformował, że liderzy państw UE uzgodnili, iż wbrew intencjom Komisji i europosłów nie będzie on wybierany na to stanowisko automatycznie. Aprobaty szefów rządów nie zyskał też pomysł połączenia stanowisk szefa Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej.

"UE wzywa do natychmiastowego wstrzymania ognia" w Syrii

Część swojego wystąpienia Tusk poświęcił sprawom międzynarodowym, między innymi sytuacji w Syrii. Powtórzył przy tym treść apelu wystosowanego w piątek przez szefową unijnej dyplomacji Federikę Mogherini, w którym Unia Europejska wzywa Rosję oraz Iran do natychmiastowego wstrzymania działań w Syrii i zapowiada poparcie inicjatywy ONZ w sprawie wprowadzenia w rejonie walk 30-dniowego zawieszenia broni. Według UE konfliktu w tym kraju nie da się rozwiązać środkami militarnymi, a jedynie na drodze politycznego procesu pod egidą ONZ.

- Unia Europejska wzywa do natychmiastowego wstrzymania ognia - oświadczył Tusk.