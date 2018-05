Wyjście z samochodu na safari to zły pomysł. Gepardy czekały

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Ukradli samochód z dzieckiem w środku. Dziewczynka...

10.05 | Sceny rodem z filmu akcji rozegrały się na jednej ze stacji benzynowych w Chicago. Złodziej ukradł z niej pojazd z 11-letnią dziewczynką w środku. Ta nie zastanawiała się zbyt długo i zanim pojazd się rozpędził, otworzyła drzwi, po czym wyskoczyła z samochodu. W kradzieży brał też udział wspólnik złodzieja, który kierował drugim samochodem. To właśnie na jego maskę rzucił się ojciec dziewczynki i właściciel kradzionego auta. Po tym jak córka wydostała się z samochodu, mężczyzna zeskoczył z maski i zaczął uspokajać dziecko aż do przyjazdu policji. Godzinę po zajściu, funkcjonariusze znaleźli bandytę i go aresztowali. Poszukiwania wspólnika wciąż trwają.

