"Grożą nam od prawej do lewej. Nie wstrzymamy operacji w Syrii"

Turcja będzie kontynuowała operację wojskową przeciwko kurdyjskim milicjom w północno wschodniej Syrii - zapowiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Dodał, że działania będą prowadzone mimo "gróźb z różnych stron".

- Nie zatrzymamy się. Nie cofniemy się nawet o krok - podkreślił w piątek wieczorem prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podczas wystąpienia w Stambule. – Nie zatrzymamy się bez względu na to, co inni mówią. Otrzymujemy groźby od prawej do lewej, wzywające nas do zaprzestania działań – dodał.

Zapowiedział, że armia wyprze "terrorystów" z pasa o szerokości 32 kilometrów wzdłuż granicy z Turcją i utworzy tam "strefę bezpieczeństwa".

Turecka operacja w Syrii

Turcja rozpoczęła w środę operację militarną w północno-wschodniej Syrii wymierzoną w kurdyjskie milicje o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), które Ankara uważa za terrorystów. Są one jednak wspierane przez Zachód i stanowią główny trzon syryjskich sił SDF, które odegrały decydującą rolę w pokonaniu tak zwanego Państwa Islamskiego w Syrii; SDF kontrolują obecnie większość północnych terenów tego kraju.

Ofensywa ruszyła po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa decyzji o wycofaniu żołnierzy amerykańskich z północnej Syrii. Kurdowie określili ją jako "cios w plecy". W czwartek Trump napisał na Twitterze, odnosząc się do tej operacji, że "rozmawia z obiema stronami" konfliktu i ostrzegł Turcję, by "grała zgodnie z regułami gry".

USA zapowiadają sankcje, Turcja odwet

Minister finansów USA Steven Mnuchin poinformował w piątek, że prezydent Trump wydał rozporządzenie, na mocy którego Waszyngton może nałożyć "znaczące sankcje" na Turcję w związku z jej inwazją w północno-wschodniej Syrii.

Mnuchin zastrzegł jednak, że na razie restrykcje te nie zostaną wprowadzone.

Kilka godzin wcześniej szef Pentagonu Mark Esper, który rozmawiał telefonicznie z ministrem obrony Turcji Hulusi Akarem, ostrzegł, że operacja w Syrii może mieć dla Ankary poważne konsekwencje i zaapelował o deeskalację konfliktu, zanim sytuacja „będzie nie do naprawienia".

"Turcja walczy z organizacjami terrorystycznymi"

Tureckie MSZ oświadczyło, że Ankara zareaguje stosownymi działaniami odwetowymi na "każdy krok" podjęty przeciwko prowadzonej przez Turcję walce z terroryzmem.

- Turcja walczy z organizacjami terrorystycznymi, które zagrażają jej bezpieczeństwu (...) Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że zareaguje odwetem na każdy krok, który zostanie podjęty przeciwko tym działaniom - powiedział w piątek późnym wieczorem rzecznik tureckiego resortu spraw zagranicznych Hami Aksoy.

Źródło: PAP Turecka ofensywa w Syrii