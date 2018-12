Zderzenie pociągów w Ankarze. Co najmniej cztery osoby nie żyją, dziesiątki rannych

Zderzenie pociągów w Ankarze. Nie żyją co najmniej cztery...

13.12 | Do wypadku doszło nad ranem na zachodzie miasta. Z pierwszych informacji wynika, że pociąg ekspresowy z Ankary do miasta Konya [KONJA] w środkowej części kraju zderzył się z lokalnym pociągiem na stacji Marsandiz [MORSZONDIS] na obrzeżach Ankary. Niektóre media podają, że pociąg ekspresowy uderzył w wiadukt na tej stacji, a po kolizji części wiaduktu miały spaść na dwa wykolejone wskutek uderzenia wagony. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku.

