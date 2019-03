Turcja nie zrezygnuje z rosyjskich rakiet: kupimy S-400 mimo ostrzeżeń USA





Turcja wywiąże się z umowy na zakup od Rosji systemów rakietowych S-400, pomimo ostrzeżeń ze strony USA, że może to zagrozić udziałowi Turcji w programie amerykańskiego myśliwca F-35 - zapewnił w Ankarze szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu.

- Z zasady jest sprzeczne z prawem międzynarodowym, żeby państwo trzecie sprzeciwiało się porozumieniu między dwoma innymi krajami - oświadczył Cavusoglu na wspólnej konferencji prasowej ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

Poinformował również, że Turcja wypełniła wszystkie swoje zobowiązania dotyczące programu F-35. Według szefa tureckiej dyplomacji to ze strony USA dochodzą sprzeczne komunikaty w tej sprawie.

Minister zapewniał ponadto, że Turcja nie ma zamiaru sprzedać S-400 innemu państwu. Dodał, że Turcja i Rosja omawiały czas realizacji zamówienia.

Czterech amerykańskich senatorów złożyło projekt ustawy zakazującej transferu F-35 do Turcji, dopóki rząd USA nie potwierdzi, że Ankara rezygnuje z odbioru systemu S-400.

Rosyjskie rakiety w NATO

Umowę na dostarczenie dwóch baterii nowoczesnych rosyjskich pocisków kierowanych ziemia-powietrze S-400 Turcja i Rosja podpisały pod koniec grudnia 2017 roku.

Zdaniem USA i kilku innych państw NATO, ze strony tureckiej był to przejaw lekceważenia zasad współpracy sojuszniczej. Zwracano przy tym uwagę, że S-400 nie nadają się do zintegrowania z systemami przeciwrakietowymi i przeciwlotniczymi NATO na co Turcja odpowiadała, że Sojusz Północnoatlantycki nie przedstawił jej korzystnej cenowo alternatywy dla rosyjskich rakiet.

Źródło: PAP/Reuters Rosyjski system rakietowy S-400 Triumf