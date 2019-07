Wypadek autokaru w Turcji. Wśród rannych Polacy

Niedaleko miejscowości Kemer w prowincji Antalya na południu Turcji doszło we wtorek do wypadku autokaru. Podróżowali nim między innymi Polacy. Jak poinformowała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara, poszkodowanych zostało 38 polskich obywateli, 22 przewieziono do szpitali.