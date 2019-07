Autokar z Polakami spadł ze skarpy w Turcji. Trzy osoby w stanie ciężkim

Video: tvn24

Wypadek autokaru w Turcji. Na miejscu polski konsul

24.07 | Niedaleko miejscowości Kemer w prowincji Antalya na południu Turcji doszło we wtorek do wypadku autokaru, którym podróżowali Polacy. Jak przekazała rzeczniczka MSZ Ewa Suwara, 22 polskich obywateli przewieziono do szpitali, jedna osoba była w stanie "zagrażającym życiu".

