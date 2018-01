"Turcja i Niemcy powinny kontynuować istniejącą od 300 lat przyjaźń"





Jeżeli nie będziemy ze sobą rozmawiać, sytuacja nie stanie się lepsza - powiedział w piątek szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu zabiegając o poprawę znajdujących się w głębokim kryzysie relacji z Niemcami. W sobotę spotka się z niemieckim ministrem spraw zagranicznych Sigmarem Gabrielem, który zaprosił go do swojego rodzinnego miasta Goslar.

W wywiadzie dla gazet wydawanych przez grupę medialną Funke, Mevlut Cavusoglu opowiedział się w piątek za otwarciem "nowego rozdziału" w stosunkach z Niemcami.

- Turcja i Niemcy powinny kontynuować istniejącą od 300 lat przyjaźń i współpracę - powiedział minister. Zastrzegł, że będzie to możliwe tylko wtedy, gdy oba kraje "powstrzymają spiralę kryzysów".

Prośba o wyrozumiałość

Szef MSZ Turcji zaapelował do Niemców o większe zrozumienie dla sytuacji w jego kraju i dla traumy spowodowanej próbą puczu w lipcu 2016 roku.

Jego zdaniem władze w Berlinie powinny podjąć bardziej energiczne działania przeciwko osobom związanym z muzułmańskim kaznodzieją Fethullahem Gulenem, którego Ankara oskarża o zorganizowanie puczu.

Gabriel w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika "Der Spiegel" wskazał na pozytywne gesty ze strony tureckiej, w tym zwolnienie kilku obywateli Niemiec z więzienia. - Jeżeli nie będziemy ze sobą rozmawiać, sytuacja nie stanie się lepsza - zaznaczył.

50 Niemców w tureckich więzieniach

Niemiecki polityk zastrzegł, że choć Turcja jest członkiem NATO, restrykcyjna polityka Berlina w dziedzinie eksportu broni do tego kraju nie zmieni się, dopóki władze tureckie nie wypuszczą z więzienia korespondenta dziennika "Die Welt" Deniza Yucela.

Dziennikarz o podwójnym, turecko-niemieckim obywatelstwie przetrzymywany jest od prawie roku w więzieniu pod zarzutem uprawiania propagandy terrorystycznej i podżegania do działalności wywrotowej. Do tej pory nie wniesiono w jego sprawie aktu oskarżenia. Aresztowanie go spotkało się w Niemczech z ostrą krytyką.

Niemieckie MSZ podało, że w tureckich zakładach karnych przebywa 50 Niemców. Siedmiu z nich zostało aresztowanych. Zdaniem władz w Berlinie, z powodów politycznych. Czterech z nich ma podwójne - niemieckie i tureckie obywatelstwo.

Burzliwe relacje

Cavusoglu gościł Gabriela w listopadzie w swoim okręgu wyborczym w prowincji Antalya. Turecki minister zaznaczył, że Gabriel to jego "osobisty przyjaciel", z którym jednak nie zawsze musi się zgadzać.

Stosunki Turcji z Niemcami są napięte od kilku lat. Pierwszym poważnym zgrzytem w relacjach było przyjęcie w czerwcu 2016 roku przez Bundestag uchwały potępiającej ludobójstwo Ormian przez imperium osmańskie podczas pierwszej wojny światowej. Będąca prawnym następcą imperium osmańskiego Turcja ostro protestowała przeciwko uchwale niemieckiego parlamentu.

Wiosną 2017 roku Niemcy nie zgodziły się na zaplanowane na ich terytorium wiece przedwyborcze tureckich imigrantów z udziałem tureckich polityków przed referendum w sprawie zmiany ustroju w Turcji. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oskarżył wówczas Berlin o "o nazistowskie praktyki" i tłumienie wolności wypowiedzi.

W ramach retorsji władze tureckie nie zgadzały się na wizyty niemieckich parlamentarzystów w bazach wojskowych na terenie Turcji, w których stacjonowali żołnierze Bundeswehry.