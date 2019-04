Powyborcze zamieszanie w Stambule. Komisja odrzuca wniosek partii Erdogana

Turecka Centralna Komisja Wyborcza (YSK) odrzuciła wniosek rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) o ponowne przeliczenie wszystkich głosów oddanych podczas wyborów lokalnych w 31 dzielnicach Stambułu - poinformował przedstawiciel tej partii.

Prezydent Turcji, a zarazem szef AKP Recep Tayyip Erdogan oświadczył w poniedziałek, że wynik przeprowadzonych 31 marca wyborów lokalnych został w Stambule wypaczony wskutek "zorganizowanego oszustwa" przy urnach wyborczych.

W Stambule, gdzie AKP i jej poprzednicy rządzą od 25 lat, według pierwszych wstępnych wyników reprezentujący opozycyjną lewicowo-laicką Partię Ludowo-Republikańską (CHP) Ekrem Imamoglu otrzymał około 25 tysięcy głosów więcej niż kandydat AKP, były premier Binali Yildirim. Ten ostatni twierdził jednak, że około 300 tysięcy głosów było nieważnych.

AKP zaskarżyła wyniki, co zaowocowało ponownym liczeniem nieważnych głosów we wszystkich 39 dzielnicach miasta - w efekcie przewaga Imamoglu spadła do niespełna 16 tysięcy głosów.

Później AKP zażądała ponownego przeliczenia wszystkich głosów we wszystkich 39 dzielnicach Stambułu. W nocy z poniedziałku na wtorek Recep Ozel, przedstawiciel AKP w komisji wyborczej, poinformował, że YSK odrzuciła ten wniosek i zgodziła się na sprawdzenie jedynie 51 urn wyborczych - w których mieści się po 350 kart do głosowania - w 21 dzielnicach. Jednak wkrótce potem wiceprzewodniczący AKP Ali Ihsan Yavuz poinformował, że partia zaskarży decyzję o odmowie pełnego przeliczenia głosów.

Partia Erdogana wygrała, ale traci miasta

W wyborach z 31 marca w skali całego kraju AKP uzyskała najwięcej głosów - 42,5 proc., ale straciła władzę w dziewięciu, wliczając w to Stambuł, spośród 48 stolic prowincji, które kontrolowała przed wyborami. Oprócz potencjalnej przegranej w Stambule, największą porażką dla AKP jest utrata władzy w Ankarze, gdzie rządziła ona od powstania partii w 2001 roku.

Również w stolicy AKP zaskarżyła wynik wyborów, ale YSK odrzuciła protest i w poniedziałek kandydat CHP Mansur Yavas objął urząd burmistrza Ankary.