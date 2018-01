Wstawiło się za nim milion osób. Obrońca praw człowieka uwolniony





»

Stambulski sąd zarządził zwolnienie z aresztu szefa oddziału Amnesty International w Turcji Tanera Kilica - poinformował jego prawnik Murat Dincer. Proces Kilica oraz 10 pozostałych działaczy praw człowieka wznowiono w środę.

"Prawda i sprawiedliwość stały się Turcji całkowicie obce" "To politycznie... czytaj dalej » Jak podała we wtorek Amnesty International, ponad milion osób ze 194 krajów zażądało wycofania zarzutów wobec Kilica i pozostałych działaczy. Oskarżonym grozi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Zarzut: związki z Fethullahem

Na początku czerwca 2017 roku Kilic został zatrzymany przez policję, która weszła do jego domu w Izmirze. Następnie turecki sąd formalnie aresztował go pod zarzutem udziału w organizacji terrorystycznej.

Szefowi tureckiego AI zarzucono związki z mieszkającym w USA islamskim kaznodzieją Fethullahem Gulenem, którego władze w Ankarze oskarżają o organizację udaremnionego wojskowego zamachu stanu z 2016 roku. Kilic miał korzystać z popularnego wśród zwolenników Gulena komunikatora internetowego.

Niemal 50 tysięcy aresztowanych

Areszt dla obrońców praw człowieka w Turcji Sąd w Stambule... czytaj dalej » Amnesty International wezwała władze tureckie do natychmiastowego zwolnienia Kilica i pozostałych zatrzymanych "z braku wiarygodnych i dopuszczalnych (przed sądem) dowodów na to, że są zamieszani w uznane przez społeczność międzynarodową przestępstwa". Organizacja praw człowieka zarzuca władzom Turcji naruszanie wolności słowa i wolności zgromadzeń oraz łamanie prawa do niedyskryminacji w reakcji na próbę zamachu stanu.

Po udaremnionej próbie puczu z lipca 2016 roku w Turcji aresztowano około 50 tysięcy zwolenników Gulena i innych krytyków tureckich władz. Zarzucono im powiązania z organizacjami terrorystycznymi. Około 150 tysięcy osób zwolniono z pracy - w tym wielu wojskowych, policjantów, nauczycieli i urzędników państwowych. Zdaniem opozycji miało to politycznie obezwładnić przeciwników prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.