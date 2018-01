Video: tvn24

To nie pierwszy incydent z udziałem egipskiego przewoźnika

19.05 | Do wypadków egipskich samolotów dochodziło już wcześniej. 9 marca lecący z Aleksandrii do Kairu Airbus A320 linii EgyptAir został porwany przez niestabilnego psychicznie mężczyznę, który zmusił załogę maszyny do lądowania w cypryjskiej Larnace. Został aresztowany, żadnemu z pasażerów nic się nie stało. Ostatni tragiczny wypadek z udziałem maszyny tego przewoźnika miał miejsce w maju 2002 roku, gdy Boeing 737 rozbił się na wzgórzu, podchodząc do lądowania na lotnisku w tunezyjskiej Kartaginie. Zginęło 14 osób. Agencje przypominają, że w 1999 roku samolot EgyptAir rozbił się nad Oceanem Atlantyckim u wschodnich wybrzeży USA, zabijając wszystkie 217 osób na pokładzie. W opublikowanym później raporcie śledczy ustalili, że drugi pilot celowo wyłączył automatyczne sterowanie i skierował samolot w dół, jednak władze egipskie twierdzą, że przyczyną była awaria techniczna.

