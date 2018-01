Video: APTN

Zjechał z pasa i prawie wpadł do morza. W Turcji trwa akcja...

18.01 | W Trabzonie w Turcji trwa akcja podnoszenia samolotu, który w weekend po lądowaniu zjechał z pasa startowego. Maszyna zawisła na stromym zboczu nad Morzem Czarnym. W czasie wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę nikt z pasażerów oraz załogi nie ucierpiał. Jak informował przewoźnik, Boeing 737-800 lecący z Ankary do Trabzonu w północno-wschodniej Turcji "miał incydent na pasie startowym" podczas lądowania. Na pokładzie samolotu znajdowało się wtedy 162 pasażerów, dwóch pilotów oraz czterech członków personelu. Samolot osunął się z pasa dziobem w dół, szczęśliwie grzęznąc w błocie na kilka metrów przed taflą wody. Nie wiadomo co było przyczyną wypadku. Według doniesień tureckich mediów piloci mieli tłumaczyć śledczym, że prawy silnik nagle zwiększył moc co zmusiło maszynę do skrętu w lewo.

