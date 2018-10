Turcja uwalnia amerykańskiego pastora. "Jestem niewinnym człowiekiem"

Turecki sąd skazał w piątek amerykańskiego pastora Andrew Brunsona na trzy lata więzienia, a następnie wypuścił na wolność. Dotychczasowy pobyt w areszcie - najpierw więziennym, a następnie domowym - zaliczono mu na poczet kary pozbawienia wolności.

Wcześniej świadkowie mówili w sądzie, że przypisane im wcześniej zeznania, które obciążały pastora, były zmanipulowane.

Decyzje podjęte w piątek wobec pastora Andrew Brunsona mogą okazać się pierwszym krokiem ku poprawie napiętych w ostatnim czasie stosunków między Turcją i USA. Aresztowany pastor i gaz z Iranu. Erdogan przeciwko USA Niemożliwe jest... czytaj dalej »

Jak pisze Reuters, Brunson zapłakał, gdy ogłoszono decyzję. Przed wydaniem wyroku przez sędziego pastor powiedział: "Jestem niewinnym człowiekiem, kocham Jezusa, kocham Turcję".

Prawnik duchownego przekazał, że prawdopodobnie wkrótce powróci on do Stanów Zjednoczonych.

Reakcja Trumpa

Po ukazaniu się informacji o tym, że turecki sąd zwolnił amerykańskiego pastora z aresztu domowego, prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze: "Pracowałem bardzo ciężko nad (sprawą - red.) pastora Brunsona".

W kolejnym wpisie dodał: "Moje myśli i modlitwy są z pastorem Brunsonem i mam nadzieję, że niedługo powróci do domu cały i zdrowy".



My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 października 2018

Oskarżony o szpiegostwo

Erdogan "zasmucony" podejściem USA do Turcji Turcja będzie... czytaj dalej » Ankara oskarżyła Brunsona m.in. o szpiegostwo, wspieranie kurdyjskich separatystów i udział w udaremnionym zamachu stanu w Turcji z 2016 roku.



Pastor był przetrzymywany w Turcji od swojego aresztowania w październiku 2016 roku na fali masowych represji i czystek związanych z udaremnionym puczem. Po 20 miesiącach pobytu w więzieniu został objęty aresztem domowym.



Sprawa Brunsona przyczyniła się do znacznego ochłodzenia w relacjach dyplomatycznych Turcji i USA i stała się w nich jedną z najbardziej drażliwych kwestii.

Odpowiedź Waszyngtonu

W związku ze sprawą pastora, prezydent USA Donald Trump nałożył na Ankarę dwojakie restrykcje: podwoił cła na turecką stal i aluminium oraz ukarał sankcjami dwóch ministrów - sprawiedliwości, Abdulhamita Gula i spraw wewnętrznych, Suleymana Soylu.

Amerykańskie sankcje i pogarszające się relacje między Ankarą i Waszyngtonem doprowadziły do zapaści tureckiej waluty. Turcja odpowiedziała na nie, podwajając cła na niektóre towary importowane z USA, w tym samochody osobowe, alkohol, tytoń, a także na kosmetyki, ryż i węgiel.