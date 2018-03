Parlament Turcji uchwalił kontrowersyjną nowelizację ordynacji wyborczej, która zdaniem krytyków umocni władzę prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i jego Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz może prowadzić do oszustw wyborczych.

Projekt nowelizacji został wniesiony przez AKP i Nacjonalistyczną Partię Działania (MHP), która formalnie pozostaje w opozycji, ale w rzeczywistości od dawna popiera obóz rządzący.



Deputowani przyjęli znowelizowaną ustawę po całonocnych burzliwych obradach.

Nowe prawo wprowadza m.in. możliwość tworzenia sojuszy wyborczych oraz upoważnia komisję wyborczą do łączenia okręgów wyborczych i przenoszenia urn między okręgami.



Oddane głosy nieopatrzone pieczęcią miejscowej komisji wyborczej będą liczone, zgodnie z postanowieniami zeszłorocznego referendum, co już wtedy wywołało zdecydowany sprzeciw opozycji i niepokój obserwatorów.



Ustawa pozwala też członkom sił bezpieczeństwa na wstęp do lokali wyborczych, jeśli zostaną o to poproszeni przez wyborcę. Rząd twierdzi, że ma to zapobiec zastraszaniu wyborców przez separatystyczną i zdelegalizowaną w Turcji Partię Pracujących Kurdystanu (PKK).



Najbardziej kontrowersyjny zapis ustawy został wprowadzony z myślą o najbliższych wyborach parlamentarnych i dotyczy możliwości tworzenia sojuszy wyborczych. Gdy ważne głosy oddane na partie sojuszu przekroczą łącznie 10 proc., uzna się, że każde z tych ugrupowań przekroczyło obowiązujący w Turcji 10-procentowy próg wyborczy.

Co zamierza AKP?

AKP już zapowiedziała, że w przyszłorocznych wyborach zamierza stworzyć sojusz wyborczy z MHP. Nacjonaliści dzięki temu będą mieli zagwarantowane przekroczenie progu wyborczego i zwiększą liczbę mandatów, a partia Erdogana zyska lojalne wsparcie.



Według ugrupowań opozycyjnych - centrolewicowej Partii Ludowo-Republikańskiej (CHP) i prokurdyjskiej Ludowej Partii Demokratycznej (HDP) - wprowadzone zmiany mają zapobiec ewentualnej utracie głosów AKP w wyborach i zapewnić jej poparcie MHP dla kandydatury Erdogana w wyborach prezydenckich.



Rok 2019 będzie w Turcji rokiem wyborów: w marcu odbędą się wybory lokalne, a w listopadzie - prezydenckie i parlamentarne.