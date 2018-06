Erdogan wygrał wybory





Według oficjalnych wyników Recep Tayyip Erdogan wygrał wybory prezydenckie w Turcji. Turecka komisja wyborcza poinformowała, że obecny prezydent otrzymał 52,5 procent głosów i wygrał wybory w pierwszej turze.

Zdecydowane zwycięstwo obecnego prezydenta oznacza, że wbrew przedwyborczym prognozom niepotrzebna będzie druga tura, planowana na 8 lipca. Frekwencja wyborcza wyniosła 87 procent uprawnionych do głosowania.

Główny konkurent Erdogana - socjaldemokrata Muharrem Ince - zajął drugie miejsce z wynikiem 30,7 procent poparcia. Ince na razie nie skomentował wyników wyborów, zapowiadając na poniedziałek konferencję prasową. Erdogan ogłosił się zwycięzcą Prezydent Turcji... czytaj dalej »

Erdogan: bardziej zdecydowanie przeciwko terroryzmowi

- Nasz naród powierzył mi odpowiedzialność Prezydenta Republiki - powiedział Erdogan w swojej rezydencji w Stambule. Zapowiedział, że Turcja będzie nadal "wyzwalać ziemie syryjskie", aby uchodźcy mogli bezpiecznie wrócić do Syrii. Dodał, że będzie również działać bardziej zdecydowanie przeciwko organizacjom terrorystycznym.



YSK poinformowała, że w wyborach parlamentarnych zwyciężył wyborczy blok Sojusz Ludu, stworzony przez jego rządzącą Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz Nacjonalistyczną Partię Działania (MHP). Sojusz otrzymał 53,61 procent poparcia.



Niedzielne głosowanie stanowi przypieczętowanie zmiany systemu rządów w Turcji z parlamentarnego na prezydencki. W myśl referendum z 16 kwietnia 2017 roku nowy szef państwa będzie miał o wiele większą władzę niż jego poprzednik, między innymi będzie jednocześnie stał na czele rządu (urząd premiera zostanie zlikwidowany). Zmieni się też liczba wybieranych posłów do parlamentu z 550 na 600 oraz wydłuży się ich kadencja - z czterech do pięciu lat.

Źródło: EPA/ERDEM SAHIN Erdogan świętuje

Najpierw premier, potem prezydent

Erdogan objął stanowisko premiera Turcji 14 marca 2003 roku. Cztery lata później, w kolejnych wyborach parlamentarnych, AKP uzyskała ponad 46 procent głosów, co umożliwiło jej utworzenie kolejnego rządu większościowego z Erdoganem na stanowisku premiera. Erdogan zachował stanowisko po kolejnych wyborach parlamentarnych w 2011 roku, w których AKP zdobyła 49,9 procent.

Jako kandydat Partii Sprawiedliwości i Rozwoju brał udział w 2014 roku w pierwszych w historii Turcji powszechnych wyborach prezydenckich. Wygrał już w pierwszej turze, uzyskując 51,79 procent głosów.