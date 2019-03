Turcja: uzgodniliśmy z Iranem kontynuację działań przeciwko Kurdom

Foto: Reuters/FORUM Video: Reuters TV

Turcja chce walczyć z dżihadem. Pilne spotkanie państw NATO

28.07 | Do eksplozji i uszkodzenia gazociągu łączącego Iran z Turcją doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na wschodzie Turcji - podały we wtorek media, przypisując ten akt sabotażu kurdyjskim rebeliantom z Partii Pracujących Kurdystanu (PKK). Turcy od ubiegłego tygodnia prowadzą ofensywy przeciwko Kurdom w Iraku i bojownikom IS w Syrii. Na wtorek z inicjatywy Ankary zwołano nadzwyczajne posiedzenie NATO.

»