Najpierw zlikwidowali uniwersytet. Teraz zatrzymali jego pracowników





Foto: Shutterstock | Video: Reuters Prezydent Erdogan rozlicza osoby związane z puczem, który miał miejsce w 2016 roku.

Turecka policja zatrzymała 54 pracowników Uniwersytetu Fatih w Stambule, uczelni zlikwidowanej przez władze po udaremnieniu w zeszłym roku zamachu wojskowego - poinformowała w środa państwowa agencja prasowa Anatolia.

Według Anatolii policja ma nakazy aresztowania dla łącznie 171 wykładowców i innych pracowników uniwersytetu.



Zdaniem władz uczelnia ta jest powiązana z Fethullahem Gulenem, islamskim kaznodzieją, którego Ankara oskarża o zorganizowanie nieudanego puczu w lipcu 2016 roku.

50 tysięcy aresztowanych

Niemiecka dziennikarka zwolniona z tureckiego aresztu Sąd w Stambule... czytaj dalej » Uniwersytet został zlikwidowany na mocy dekretu po udaremnionym przewrocie. Jak podała Anatolia, służby ustaliły, że pracownicy tej uczelni korzystali z komunikatora ByLock, który pozwala na szyfrowanie wiadomości i według rządu jest używany przez zwolenników Gulena.



Od lipca 2016 r., kiedy w Turcji doszło do nieudanej próby zamachu stanu, władze tego kraju systematycznie informują o kolejnych zwolnieniach, czy wydaniu kolejnych nakazów aresztowania i zatrzymaniach. Agencje informują, że w następstwie puczu aresztowano ponad 50 tys. ludzi i objęto czystkami ponad 150 tys. osób w urzędach, wymiarze sprawiedliwości, wojsku, policji, oświacie i mediach.



Rząd Turcji twierdzi, że czystki są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo Turcji i wyeliminować stronników Gulena. Przebywający od 1999 r. na dobrowolnym uchodźstwie w USA duchowny - niegdyś bliski sojusznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana - potępił próbę zamachu stanu i zaprzecza, by był w jego organizację zamieszany.