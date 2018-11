"Zmierzają ku zachwianiu równowagi świata". Ankara i Moskwa krytycznie o sankcjach na Iran

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył we wtorek, że jego kraj nie będzie stosować się do amerykańskich sankcji na Iran, które - jego zdaniem - grożą "zachwianiem równowagi świata". Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow stwierdził z kolei, że są one całkowicie bezprawne i naruszają decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ.

- Zdecydowanie nie będziemy stosować się do takich sankcji. Kupujemy 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Nie możemy zamrozić naszych obywateli - mówił Erdogan do deputowanych w parlamencie w Ankarze. "Ta nieodpowiedzialna postawa Stanów Zjednoczonych wymaga wspólnej odpowiedzi" Po przywróceniu... czytaj dalej »

- Te kroki zmierzają ku zachwianiu równowagi świata. Nie chcemy żyć w świecie imperializmu - stwierdził turecki prezydent.

Dialog lepszy niż sankcje

Na ten temat wypowiedział się również przebywający w Japonii szef tureckiej dyplomacji. - Nie uważamy, by poprzez sankcje można było osiągnąć jakiekolwiek rezultaty. Realny dialog i rozmowy przydają się bardziej - powiedział Mevlut Cavusoglu.

Dodał, że dla krajów takich jak Turcja czy Japonia, dywersyfikacja źródeł energii zgodnie z sankcjami nie jest łatwa. - Te jednostronne sankcje są odczuwane nie tylko przez państwa sąsiadujące (z Iranem - red.), ale też przez wiele krajów z wielu regionów świata - zaznaczył.

Turcja w znacznym stopniu jest zależna od dostaw ropy naftowej z zagranicy, a Iran - ze względu na bliskie położenie, jakość surowca i atrakcyjne warunki cenowe - jest dla Ankary jednym z głównych źródeł dostaw.

"Całkowicie bezprawne" środki

Iran mówi o zastraszaniu, Europa ubolewa, Izrael zadowolony. Sankcje USA wróciły Ze światowych... czytaj dalej » Amerykańskie sankcje na Iran skrytykował także szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow na wspólnej konferencji prasowej w Madrycie z szefem hiszpańskiej dyplomacji Josepem Borrellem.

- Jeśli chodzi o amerykańskie środki przeciwko Iranowi, to są one całkowicie bezprawne i stanowią brutalne naruszenie decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. A postać, w jakiej te środki zostały ogłoszone i są wdrażane, nie może nie powodować głębokiego rozczarowania - powiedział Ławrow.

Jest to pierwsza reakcja Moskwy na nałożoną we wtorek drugą serię amerykańskich sankcji na Teheran.

Jak zadeklarował Ławrow, Rosja - sama będąca celem sankcji USA - oczekuje, że będą sposoby na kontynuowanie współpracy gospodarczej z Iranem mimo amerykańskich sankcji. - Teraz w ramach wspólnej grupy uczestników porozumienia nuklearnego (światowych mocarstw z Iranem z 2015 r. - red.) opracowywane są mechanizmy, które pozwolą na dalsze stosowanie się do postanowień tego dokumentu przede wszystkim w odniesieniu do stosunków gospodarczych z Iranem i bez udziału Stanów Zjednoczonych - powiedział Ławrow. I dodał, że w kwestię tę "aktywnie zaangażowani są eksperci", którzy rozumieją, że "to jest możliwe i że takie środki zostaną znalezione".

Nowe sankcje na Teheran

Sankcje weszły w życie, Iran ćwiczy obronę przeciwlotniczą W Iranie... czytaj dalej » Od poniedziałku ponownie obowiązuje kolejna grupa sankcji wobec Iranu, zapowiedzianych po wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego. Obejmują ponad 700 osób, przedsiębiorstw, statków oraz samolotów, w tym m.in. irańskie banki, firmy transportowe i eksporterów ropy naftowej. Zakazują kupna ropy z Iranu, choć z tego obostrzenia na sześć miesięcy wyłączono osiem państw będących dużymi importerami tego surowca z Iranu, w tym Turcję.

Wypowiadając w maju tego roku umowę atomową z Iranem, prezydent USA Donald Trump argumentował, że nie rozwiązuje ona problemu irańskiego programu nuklearnego, a jedynie odsuwa go w czasie oraz nie powstrzymuje Iranu przed innymi szkodliwymi działaniami, takimi jak prace nad bronią konwencjonalną czy destabilizowanie regionu. Chęć pozostania w układzie utrzymują jednak inni sygnatariusze porozumienia z Iranem - Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Poparcie zadeklarowała również ONZ.