Erdogan w poniedziałek przedstawi członków rządu

Wiec poparcia dla Muharrema Incego

23.06| Wiec wyborczy Muharrema Incego, lidera Partii Ludowo-Republikańskiej i głównego rywala Recepa Tayyipa Erdogana w wyborach prezydenckich w Turcji. Kandydat apelował do swoich zwolenników, by pilnowali urn wyborczych nie dopuścili do oszustw.

