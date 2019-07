Źródło napięć między sojusznikami w NATO. Pierwsze elementy S-400 już w Turcji





»

Pierwsze części rosyjskich systemów rakietowych S-400 zostały dostarczone w piątek do Turcji - poinformowało ministerstwo obrony w Ankarze. Zakup rosyjskich wyrzutni jest źródłem napięć w stosunkach Turcji z NATO i USA.

Jak przekazała agencja Reutera, pierwsza partia części do S-400 została dostarczona do bazy lotniczej Murted na obrzeżach Ankary. - Kolejne elementy wyrzutni będą dostarczane z najbliższych dniach - poinformowały tureckie władze.

Dostarczenie elementów S-400 potwierdziła także strona rosyjska - podała agencja RIA.

Zakup tych systemów rakietowych stał się w ostatnich miesiącach źródłem napięć między Stanami Zjednoczonymi i Turcją, państwami, które mają dwie największe armie w NATO.

Źródło: Ministerstwo Obrony Rosji S-400 to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy

Turcy kupują S-400, Amerykanie grożą blokadą F-35

S-400 niepokoją Amerykanów. Turcja "rozważa przesunięcie dostawy" Władze Turcji... czytaj dalej » USA podkreślają, że rosyjski system S-400 nie jest kompatybilny z systemami obronnymi NATO.

Amerykanie widzą w jego umieszczeniu w Turcji problemy, bo uczestniczy ona w produkcji i chce kupować od USA najnowocześniejsze myśliwce F-35.

Reuters podkreśla, że wykluczenie Turcji z programu F-35, czym Waszyngton zagroził Ankarze, byłoby jednym z najbardziej znaczących rozłamów w relacjach między tymi krajami.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział w czwartek, że anulowanie przez Waszyngton umowy na sprzedaż Ankarze myśliwców F-35 byłoby "kradzieżą". - Jeśli masz klienta, który płaci na czas, jak możesz nie dać mu jego własności? To byłaby kradzież - mówił Erdogan na łamach tureckiej prasy. - Do tej pory zapłaciliśmy 1,4 miliarda dolarów za 116 sztuk samolotów F-35 - podkreślił.

W sierpniu 2018 roku tureckie siły zbrojne otrzymały tylko dwie takie maszyny.

S-400 to najbardziej zaawansowany technologicznie rosyjski przeciwlotniczy system rakietowy i przez Rosjan zaliczany jest do czwartej generacji. Według rosyjskich informacji jest on zdolny do zwalczania wszystkich rodzajów ataku powietrznego z wyjątkiem międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Jednocześnie może zwalczać do 10 celów i naprowadzać do 20 rakiet.

Źródło: PAP/Reuters Rosyjski system rakietowy S-400 Triumf