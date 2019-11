Turcja deportuje byłych dżihadystów. Pierwszego odesłano do USA

Foto: Fadel Senna/AFP/EastNws Video: Fakty TVN

Donald Trump potwierdza śmierć Abu Bakr al-Bagdadiego....

Nie żyje najbardziej poszukiwany terrorysta świata Abu Bakr al-Bagdadi - twórca tak zwanego Państwa Islamskiego. Ogłosił to prezydent USA Donald Trump, bo to właśnie amerykańscy komandosi dopadli go podczas akcji w Syrii. Abu Bakr al-Bagdadi wysadził się w tunelu, z którego nie mógł już uciec.

