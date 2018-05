Czystka w tureckiej armii. Ponad sto kolejnych nakazów aresztowania

Pozostałe informacje

Korea Północna nie będzie prowadzić rozmów z Koreą Południową, dopóki nie "rozwiąże się spraw", które doprowadziły do odwołania... czytaj dalej »

Odtwórz: Pjongjang na razie nie wraca do rozmów z Seulem

W czwartkowy poranek czasu lokalnego na szczycie wulkanu Kilauea na hawajskiej wyspie Big Island doszło do eksplozji. czytaj dalej »

Dla szukających sprawiedliwości prawo musi być wsparciem. Dotyczy to takich kwestii, jak rekompensaty za straty historyczne czy... czytaj dalej »

17:42

Odtwórz: "To jest bardzo poważny spór o to, czy Polska będzie praworządnym krajem"

- To nie jest pojedynek między polskim rządem a Komisją Europejską. To jest bardzo poważny spór o to czy Polska będzie... czytaj dalej »