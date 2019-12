Autokar z turystami stoczył się ze skarpy. Dziesiątki zabitych i rannych





W wypadku autokaru turystycznego, który stoczył się do wąwozu w północno-zachodniej Tunezji, zginęły 22 osoby - poinformowały władze tego kraju. 21 osób zostało rannych. Tego samego dnia 17 osób zginęło w wypadku autokaru w Maroku.

Do katastrofy w Tunezji doszło na drodze do miasta Ain Darahim w rejonie Ain Sanusi. Jak poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych 43 osoby jechały autokarem, który wypadł z trasy, przerwał żelazne barierki ochronne i wpadł do wąwozu. Wszyscy podróżujący nim turyści byli obywatelami Tunezji.

Wypadek autokaru w turystycznym regionie

Górzysty region Ain Draham, w pobliżu granicy z Algierią, jest bardzo popularny wśród tunezyjskich turystów, którzy o tej porze roku często spędzają tam weekendy. Infrastruktura w tym rejonie jest jednak przestarzała, przez co nierzadko dochodzi do wypadków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tunezja jest w Afryce Północnej drugim krajem po Libii z najwyższym wskaźnikiem śmiertelności w ruchu drogowym.

Źródło: PAP/ EPA/STR Wypadek autokaru w turystycznym regionie w Tunezji

Źródło: Google Maps Autokar wypadł z trasy w okolicach Ain Darahim

Tragiczne wypadki jednego dnia

Tego samego dnia do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło niedaleko miasta Taza na północy Maroka. Co najmniej 17 osób zginęło, a 36 zostało rannych. Nie wiadomo, co było przyczyną przewrócenia się autokaru.

Ranni zostali przewiezieni do szpitali, a policja wszczęła dochodzenie w celu ustalenia okoliczności wypadku.

W Maroku wprowadzono "krajową strategię bezpieczeństwa ruchu drogowego" w celu zmniejszenia o połowę liczby wypadków do 2026 r. - podała agencja AFP.

W wypadku autokaru w 2012 r. w tym kraju zginęły 42 osoby.

Co roku na marokańskich drogach ginie prawie 3500 osób.

Źródło: Google Maps Do wypadku doszło w okolicach Tazy w Maroku