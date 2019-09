Profesor z uniwersytetu kontra magnat z aresztu. Druga tura wyborów na horyzoncie

Niezależny kandydat Kais Saied - to on, według wyników sondażowych, wygrał pierwszą turę niedzielnych wyborów prezydenckich w Tunezji - wynika z sondażu powyborczego. Na drugim miejscu znalazł się magnat medialny Nabil Karoui. Jeśli potwierdzą to oficjalne wyniki, obaj zmierzą się w drugiej turze wyborów.