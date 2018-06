Gwałtowne wstrząsy w Japonii, są ofiary

Video: Piotr Kraśko / TVN24 BiS

24.08.2016 | Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia....

Istnieje różnica między przeżyciem trzęsienia ziemi w starym, kamiennym domu a nowoczesnym, przystosowanym do tego celu budynku. Reporter „Faktów” TVN Cezary Grochot był w marcu 2011 roku w Japonii, kiedy ten kraj nawiedziło potężne trzęsienie ziemi i tsunami. – Jesteś na 73. piętrze, wiesz, że nie masz szans na ucieczkę, wiesz, że ten hotel jest niby nowoczesny, ale on pływa – on pokonuje kilkanaście metrów na tej wysokości w lewo, w prawo – relacjonował dziennikarz.

